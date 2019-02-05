Арестован собственник автобуса, который перевернулся в Калужской области по пути на детский конкурс. В ДТП погибли семь человек

Собственник перевернувшегося в Калужской области автобуса заключён под стражу. Мера пресечения для индивидуального предпринимателя из смоленского города Ярцево избрана во вторник, 5 февраля.

Автобус MAN, который перевозил более 40 человек из смоленского города Ярцево в Калугу на детский конкурс, утром 3 февраля съехал с дороги и перевернулся, предположительно из-за гололеда. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое по указанию Александра Бастрыкина сразу же было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 32 человека, среди них 23 ребенка. Погибли 7 человек — 3 девочки и 4 женщины. Семьи жертв аварии получат по 3 млн рублей компенсации от смоленских властей и страховой компании. Пострадавшие также получат деньги, суммы будут зависеть от тяжести травм.