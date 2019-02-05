Сына актёра из «Моей прекрасной няни» и топ-менеджера банка «Гефест» приговорили за обнал

В Петербурге вынесли обвинительный приговор по делу о незаконной банковской деятельности, которая охватила пару городов и обеспечила прибыль в десятки миллионов. Девять человек, среди которых и.о. управляющего банка «Гефест» Елена Галичина и продюсер Владимир Смолкин, признали себя обнальщиками.

Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 5 февраля, в Северной столице и в Уфе с 2013-го по 2017 год действовала преступная группа, заработавшая на откатах 127 миллионов рублей. Деньги пропускали через коммерческий банк «Гефест», где были открыты счета фирм-однодневок, и обналичивали, удерживая за услуги 6,5 процентов. Считается, что за пять лет через эту схему прошло порядка 2 млрд рублей.

Следствие заинтересовалось театральным продюсером, сыном заслуженного артиста РФ Бориса Смолкина Владимиром, в июле 2017 года. Вместе с ним были задержаны Денис Солдатов и предприниматель Эдуард Заболонков. В ноябре под домашний арест отправили и.о. управляющего петербургского филиала ООО «Коммерческий банк «Гефест» Елену Галичину. С обысками нагрянули и к бенефициару банка Вячеславу Ананских.

После визита силовиков бизнесмен попал в больницу, а потом получил уголовное дело за деятельное сопротивление следственно-оперативной группе. По версии следствия, он нецензурно комментировал работу гостей, грозил им увольнением, а одному «из хулиганских побуждений причинил сотрясение мозга».

Дело о незаконной банковской деятельности дошло до суда в январе этого года. Количество фигурантов к этому времени увеличилось до девяти. Все они признали вину, дело слушалось в особом порядке. 5 февраля суд назначил Смолкину 3 года и 300 тысяч штрафа, Галичиной — два года, сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов города. Остальные семеро получили также 2 – 3 года лишения свободы. Отбывать наказание все они будут условно.