Смольный назвал собственника участка, с которого началась «газовая» атака на Петербург

Владелец площадки, на которой найдены емкости с этилмеркаптаном, отравлявшие воздух в течение дня, – ИП «Говорухин», которое сдало данную площадь в аренду организации «Авто ЛС». Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как расказали вечером 5 февраля «Фонтанке» в комитете по природопользованию, на месте работают подведомственные ему городская аварийная экологическая служба ГУП «Экострой» и передвижная автоматическая станция мониторинга воздуха ГГУП СФ «Минерал». Проведены мероприятия по замерам атмосферного воздуха. «Источник запахов из канистр ликвидирован, ведется работа по герметизации цистерны, – добавили в комитете. – ГУП «Экострой» готовит технику для вывоза и последующей утилизации вещества. Угрозы для населения нет».

Как стало известно ранее, зловонная ёмкость, которая сегодня днем отравляла несколько районов Петербурга и вызвала тревогу у населения, содержала этилмеркаптан. Это вещество, которое придаёт сжиженному газу характерный запах (одорант). Цистерну нашли недалеко от железной дороги, в районе дома 221 по проспекту Народного Ополчения. Сколько отдушки в ней содержалось, пока установить сложно.

Жалобы на неприятный аромат поступали от жителей Красносельского, Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов. Первыми неладное заметили в Лигово — в этом микрорайоне эвакуировали две школы и медколледж. Позже запах пошел на север.

Этилмеркаптан особо токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится ко второму классу опасности. В больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Также он поражает почки и печень.