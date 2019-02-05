Судья назначила комплексную экспертизу для проверки четырёхлетней работы «Седьмой студии»

Судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова назначила комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии», целью которой станет проверка деятельности компании с 2011-го по 2014 год.

Решение было принято внезапно, в момент изучения результатов экспертизы из материалов дела, пишет 5 февраля «Медиазона». У обвинения и защиты есть время до 12 февраля, чтобы подготовить вопросы для экспертов.

Также во вторник в суде была допрошена Татьяна Жирикова. В 2014 году её пригласили в качестве аудитора бухгалтерии «Седьмой студии». По словам свидетеля, из документов она поняла, что часть договоров были заключены с реальными фирмами, а часть – с «виртуальными». Жирикова отметила, что для оформления всех выплат без обналичивания «Седьмой студии» «понадобился бы приличный штат бухгалтерии», но возможности для этого у компании не было.

На прошлом заседании суд допросил бухгалтера «Седьмой студии» Ларису Войкину. Она заявила, что Кирилл Серебренников якобы отдавал распоряжения по уничтожению документации.