Происшествия
Судья назначила комплексную экспертизу для проверки четырёхлетней работы «Седьмой студии»
Судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова назначила комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии», целью которой станет проверка деятельности компании с 2011-го по 2014 год.
Решение было принято внезапно, в момент изучения результатов экспертизы из материалов дела, пишет 5 февраля «Медиазона». У обвинения и защиты есть время до 12 февраля, чтобы подготовить вопросы для экспертов.
Также во вторник в суде была допрошена Татьяна Жирикова. В 2014 году её пригласили в качестве аудитора бухгалтерии «Седьмой студии». По словам свидетеля, из документов она поняла, что часть договоров были заключены с реальными фирмами, а часть – с «виртуальными». Жирикова отметила, что для оформления всех выплат без обналичивания «Седьмой студии» «понадобился бы приличный штат бухгалтерии», но возможности для этого у компании не было.
На прошлом заседании суд допросил бухгалтера «Седьмой студии» Ларису Войкину. Она заявила, что Кирилл Серебренников якобы отдавал распоряжения по уничтожению документации.
Справка:
По версии следствия, организованная группа в среде театралов зародилась в 2011 году под хищение средств, выделенных на проект «Платформа». Мошенничество вменили Юрию Итину, Софье Апфельбаум, Алексею Малобродскому, Кириллу Серебренникову, объявленной в розыск Екатерине Вороновой и Нине Масляевой, чье дело будет рассмотрено отдельно. С 2011 по 2014 год якобы обналичено и присвоено 133 млн 237 тысяч 920 рублей. Серебренников, Итин, Апфельбаум и Малобродский отрицают вину.