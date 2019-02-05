Бастрыкин отдыхал в отеле Арашуковых за свой счет, совместные фото — подделка. СК выпустил специальное заявление, чтобы опровергнуть слухи
Единственная встреча главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и арестованного по подозрению в организации убийств сенатора Рауфа Арашукова состоялась во время задержания последнего. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ.
Представитель СК Светлана Петренко упомянула, что в СМИ и социальных сетях распространяется информация об отдыхе Бастрыкина в Карачаево-Черкесии и «якобы личном знакомстве с семьей Арашуковых». Однако, по заверениям Петренко, глава СК даже «никогда не был лично знаком с членами этой семьи».
«Во время отдыха летом 2018 года А.И. Бастрыкин по рекомендации коллег останавливался со своей семьей на два дня в гостинице "Адиюх-Пэлас" за собственные денежные средства, о чем имеются подтверждающие документы. Об этой поездке председатель СК России рассказал на своей странице в одной из социальных сетей, разместив соответствующие фотографии. Другие распространяемые в сети Интернет фотографии председателя СК России А.И. Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом», – говорится в заявлении СК.
Напомним, телеканал RTVi 30 января со ссылкой на источник сообщил, что Александр Бастрыкин якобы был в дружеских отношениях с отцом и сыном Арашуковыми и отдыхал в их семейном поместье. В доказательство были опубликованы фотографии с коллекцией ретро-автомобилей, которая, как заявили собеседники издания, принадлежит как раз Арашуковым.
Источник RTVI: глава СК Бастрыкин был в дружеских отношениях с семьей Арашуковых и неоднократно посещал их поместье.— RTVI (@RTVi) 30 января 2019 г.
Источник говорит, что эти фотографии сделаны летом 2018 года в поместье Арашуковых в Хабезеhttps://t.co/B1L8KF00DV pic.twitter.com/YtBrmVnq16
Справка:
По версии следствия, Рауль Арашуков в течение 17 лет выстраивал теневую газовую империю, назначая своих родственников и знакомых на различные должности в структурах ТЭК Северного Кавказа. Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ продажей компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ущерб оценивается в 31 млрд рублей, СК не надеется его возместить.
Рауль Арашуков не признал вину в организации преступного сообщества и хищениях, назвав информацию следствия новой для него.
Сын Рауля, член Совета Федерации Рауф Арашуков заключен под стражу 30 января. Ему предъявили обвинение в организации убийств в 2010 году, когда были застрелены лидер молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков и претендент на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Уголовные дела были объединены лишь осенью 2018 года и переданы в центральный аппарат СКР.