Бастрыкин отдыхал в отеле Арашуковых за свой счет, совместные фото — подделка. СК выпустил специальное заявление, чтобы опровергнуть слухи

Единственная встреча главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и арестованного по подозрению в организации убийств сенатора Рауфа Арашукова состоялась во время задержания последнего. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Представитель СК Светлана Петренко упомянула, что в СМИ и социальных сетях распространяется информация об отдыхе Бастрыкина в Карачаево-Черкесии и «якобы личном знакомстве с семьей Арашуковых». Однако, по заверениям Петренко, глава СК даже «никогда не был лично знаком с членами этой семьи».

«Во время отдыха летом 2018 года А.И. Бастрыкин по рекомендации коллег останавливался со своей семьей на два дня в гостинице "Адиюх-Пэлас" за собственные денежные средства, о чем имеются подтверждающие документы. Об этой поездке председатель СК России рассказал на своей странице в одной из социальных сетей, разместив соответствующие фотографии. Другие распространяемые в сети Интернет фотографии председателя СК России А.И. Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом», – говорится в заявлении СК.

Напомним, телеканал RTVi 30 января со ссылкой на источник сообщил, что Александр Бастрыкин якобы был в дружеских отношениях с отцом и сыном Арашуковыми и отдыхал в их семейном поместье. В доказательство были опубликованы фотографии с коллекцией ретро-автомобилей, которая, как заявили собеседники издания, принадлежит как раз Арашуковым.