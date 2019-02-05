Структура Glorax Development нарубила дров. Ущерб от уничтожения сквера на Тележной оценили в 1,4 млн рублей

Компания «Бизант», которая в ходе строительства жилого комплекса на Тележной, 17-19, уничтожила сквер, причинила ущерб на сумму более 1,4 млн рублей. Об этом «Фонтанке» 5 февраля сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

На выездной проверке на Тележной улице присутствовали представители государственной административно-технической инспекции, комитета по благоустройству и ООО «Бизант», входящего в Glorax Development. По ее итогам составили акт, в котором подсчитали сумму ущерба.

Ранее стало известно, что застройщик уничтожил деревья в ходе переустройства инженерных сетей, не имея порубочного билета. Сквер площадью 0,1 га на углу Кременчугской и Тележной улиц числился в перечне зеленых насаждений общего пользования. Строительный забор появился на территории сквера в начале января.