«Видимость успешности профессиональной деятельности». Бывший мэр Арзамаса задержан по подозрению в «самопремировании» и хищениях

Экс-глава Арзамаса в Нижегородской области был задержан по подозрению в совершении преступлений по трем статьям УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и хищение чужого имущества. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В рамках реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» главой администрации города Арзамаса заключены контракты с фирмой на строительство трех домов в микрорайоне Южный. К установленному контрактами сроку (ноябрь 2016 года) и до настоящего времени строительство домов не завершено и квартиры администрации города не переданы», – рассказали в СК РФ.

По версии следователей, подозреваемый градоначальник не принял никаких мер для расторжения контрактов и взыскания со строителей уплаченных 44 млн рублей. Более того, он пытался создать «видимость успешности своей профессиональной деятельности», поэтому подписал отчет о выполнении программы, где указал «заведомо не соответствующую действительности дату ввода домов в эксплуатацию». Кроме того, он рапортовал о том, что ему удалось израсходовать 100% выделенной городу субсидии. Мэр еще и премировал себя, нанеся бюджету ущерб в 228 тысяч рублей.

Арзамасцы так и не смогли переселиться из аварийного жилого фонда. Это, по версии следователей, «повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства».

Следственный комитет не раскрывает личные данные задержанного градоначальника, но, по сообщениям СМИ, речь может идти об Игоре Киселеве, который с сентября 2016 года по март 2017-го находился в кресле мэра.