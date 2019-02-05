Ритуальный забой барана перед роддомом признали мелким хулиганством. Счастливого отца арестовали

Суд счёл неподходящим подарком роженицам кровавое жертвоприношение под окнами перинатального учреждения в Сургуте. Молодой отец, растревоживший общественность мусульманской традицией, изолирован в спецприёмнике.

Как сообщает «Сургутинформ» 5 февраля, 32-летнего местного жителя признали виновным в мелком хулиганстве. Публичный забой барана на глазах у женщин и детей суд оценил в два дня административного ареста. Мужчина уже успел извиниться и объясниться: по случаю рождения третьего ребёнка он в соответствии с мусульманскими традициями зарезал животное, чтобы раздать мясо нуждающимся.

Видеозапись разлетелась по соцсетям и не нашла понимания даже у представителей мусульманского духовенства. «Не надо забывать, что мы живём не в мусульманской стране», – цитирует Znak.com имама сургутской мечети Рустама Хазрата со ссылкой на ОТРК «Югра». Имам признал за единоверцами право на подобные традиции, но заявил, что жертву надо приносить в специально для этого отведённых местах.