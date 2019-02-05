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Бизнес
05.02.2019 17:47
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Петербургский «Завод АТИ» намерен вложить 100 млн рублей в запуск линии дисковых тормозов для «Ласточек» и «Сапсанов»

Петербургский производитель тормозных колодок для рельсового транспорта «Завод АТИ» планирует через год запустить производство дисковых тормозов для скоростных поездов – «Ласточек» и «Сапсанов».

Для этого предприятие, специализирующееся на производстве асбестовых промышленных изделий, уже имеет основное оборудование, а также опыт в изготовлении аналогичной продукции: раньше завод поставлял колодки для «Невского экспресса». По словам генерального директора АО «Завод АТИ» Андрея Нечаева, у нового типа тормозов должен быть другой состав материалов и иная геометрия. 

До недавних пор основным поставщиком тормозных систем для «Сапсана» был немецкий производитель Knorr-Bremse, который собирал их на предприятии в Петербурге. Однако в прошлом году производство было свернуто, и эти комплектующие сейчас поставляются из Германии. В то же время в прошлом году РЖД заказали комплектующие для тормозных систем Knorr-Bremse, в том числе колодки, у московского ООО «Союзтехно» на сумму в 32 млн рублей. Выяснить происхождение этого оборудования у самой компании «Фонтанке» не удалось, но участники рынка предполагают, что речь идет об импорте продукции самого Knorr-Bremse.

Теперь же «Завод АТИ» намерен конкурировать с Knorr-Bremse, замещая его продукцию на российских поездах. «Для нас это стратегический проект. Мы уже разработали необходимую фрикционную массу для изготовления дисковых тормозов. Однако, чтобы запустить производство, все равно потребуются инвестиции — около 100 млн рублей — на некоторое оборудование и первые тестовые работы», – поясняет Нечаев. По его словам, поставка таких изделий увеличит выручку компании на 10%. В 2017 году, судя по данным СПАРК, она составила более 800 млн рублей. Чистая прибыль — 24 млн рублей.

Петербургский завод — не первый отечественный игрок, анансировавший свой выход на рынок тормозного оборудования для скоростных поездов. В середине прошлого года Барнаульский завод АТИ уже запустил линию производства тормозных колодок, которые применяются на поездах «Ласточка». 

Помимо производства тормозных изделий, «Завод АТИ» выпускает ткани из асбестовой электроизоляционной ленты, а также уплотнительные прокладочные материалы для энергетики. По словам Андрея Нечаева, изготовление колодок и «тканей» – два самостоятельных производства, которые в равных долях формируют выручку компании. При этом свои рельсовые тормозные колодки завод поставляет для поездов метро по всей России. Как рассказывает Нечаев, петербургское предприятие занимает около 90% этого рынка. Согласно данным СПАРК, основными владельцами «Завода АТИ» являются Сергей Васильев и Галина Горбунова, каждому из них принадлежит по 38% предприятия. 


© Фонтанка.Ру

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