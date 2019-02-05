На Петроградской стороне глыба льда рухнула на людей. Погиб студент химико-фармацевтического университета

Глыба льда рухнула на прохожих в Петроградском районе Петербурга 5 февраля. Под утрамбованной снежной массой погиб студент пятого курса, ещё один молодой человек госпитализирован в Мариинскую больницу.

Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, трагедия произошла в 15:05 рядом с домом №6 по Аптекарскому проспекту. Здание принадлежит Санкт-Петербургскому государственному химико-фармацевтическому университету. Погибший студент учился в этом вузе. Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подробности происшествия выясняются.

«Фонтанка» рассказывает, кому звонить, чтобы «разрядить» опасные крыши, и что делать, если сосулька все-таки догнала.