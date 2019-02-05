«Петербург будет политической Чечней». Суд решил взыскать со сторонников Навального более семи миллионов за кизильник и виолу, испорченные на митинге

Фрунзенский районный суд частично удовлетворил иск прокуратуры к сторонникам Алексея Навального о вреде зелёным насаждениям Петербурга. В ходе прений выяснилось, что пострадали ветераны.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Фрунзенский районный суд 5 февраля принял решение о взыскании с Дениса Михайлова и Богдана Литвина 7,3 млн рублей за поврежденные кизильник, виолу, газон и розы после митинга 5 мая 2018 года. Ранее прокуратура требовала с активистов 10,9 млн рублей.

Как выяснилось в ходе прений, восстанавливать зеленые насаждения после шествия пришлось в ускоренном порядке, так как город готовился ко Дню Победы. По словам представителей прокуратуры, вытоптанные розы могли расстроить ветеранов.

Активисты и их защита, в свою очередь, настаивали, что Литвин и Михайлов не являлись организаторами мероприятия, а лишь участвовали, за что их наказал ранее Дзержинский суд. Также они настаивали, что все гарантийные работы по благоустройству были выполнены в рамках действующего контракта с подрядчиком комитета по благоустройству, других договоров на оказание услуг по озеленению Смольный не заключал.

Михайлов в ходе заседания заявил, что его и Литвина преследуют по политическим причинам. «После обвинительного решения по иску подобная практика будет применяться и в других регионах. Петербург, таким образом, будет политической Чечней», – добавил он.