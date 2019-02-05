Воздух в Петербурге отравил этилмеркаптан. Вещество нашли в ржавой цистерне рядом с Народного Ополчения

Причиной зловония в Петербурге 5 февраля был не сжиженный природный газ, а опасное вещество, которое в газ добавляют.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию, зловонная ёмкость, которая сегодня днем отравляла несколько районов Петербурга и вызвала тревогу у населения, содержала этилмеркаптан. Это вещество, которое придаёт сжиженному газу характерный запах. Цистерну нашли недалеко от железной дороги, в районе дома 221 по проспекту Народного Ополчения. Сколько отдушки в ней содержалось, пока сложно установить. Речь может идти о двух тоннах.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о прорыве газовой трубы на проспекте Народного Ополчения. Однако данную информацию опровергли в «ПетербургГазе».

Жалобы на неприятный аромат поступали от жителей Красносельского района, Василеостровского, Петроградского и Выборгского. Первыми неладное заметили в Лигово — в этом микрорайоне эвакуировали две школы и медколледж. Позже запах пошел на север.

Метилмеркаптан особо токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится ко второму классу опасности. В больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Также он поражает почки и печень.

Внимательные петербуржцы помнят название группы веществ «меркаптаны». В январе 2017 года эти вещества упоминались в связи с утечкой на юге города. Как сообщалось в жалобе на имя начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в детском саду № 10, расположенному сразу за полигоном Красный Бор по направлению ветра, дети почувствовали себя плохо. Заведующей отделения «Журавушка» для шестерых детей была вызвана скорая помощь, после осмотра врача занятия в саду были прекращены, а детей забрали домой родители. Также занятия прекратились в школах №2 и 3 г. Никольского.