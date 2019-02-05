Евтушенков отверг обвинения в разведдеятельности в Прибалтике. Литва заподозрила связанную с АФК «Система» компанию в сборе данных для запуска российских ракет

Российский олигарх Владимир Евтушенков опроверг информацию литовских спецслужб о том, что аффилированная с АФК «Система» компания якобы собирала данные для российской армии.

«Мы к Литве вообще никакого отношения не имеем. Мы никогда не покупали [компанию, связанную] ни с картографией, ни без картографии», – цитирует 5 февраля Евтушенкова РБК.

Департамент госбезопасности Литвы, в свою очередь, считает, что у АФК «Система» есть контакты с местной компаний, название которой не уточняется.

«Россия стремится собирать картографические данные, которые позволили бы эффективно использовать новые системы запуска ракет. С этой целью российские предприятия установили контакты с литовской компанией, занимающейся аэросканированием и картографированием в Литве и других странах ЕС», – об этом сообщается в докладе об угрозах национальной безопасности Литвы.

По версии спецслужб прибалтийской республики, россияне были заинтересованы в местной фирме, чтобы «получить прикрытие [в виде] базирующейся в ЕС компании и скрыть сбор данных для ВС РФ». Особо подчеркивается, что неназванная фирма работает в стратегически важном секторе. В докладе департамента госбезопасности не говорится, какие санкции последуют, однако отмечается, что «инвестор не соответствует национальным интересам [в области] безопасности Литвы».