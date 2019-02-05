Петербуржцу помешала получить пенсию внезапная смерть на бумаге. Погибель принесла бывшая супруга

Смертельные неприятности доставила бывшему супругу петербурженка. Признав своего благоверного мёртвым, она при жизни лишила его пенсии.

Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры 5 февраля, в надзорное ведомство обратился 61-летний горожанин, лишённый пенсионного обеспечения. Получить положенные по закону выплаты мужчина не смог, так как в отделе ЗАГС Невского района он числился умершим.

Уйти на тот свет по документам потенциальному пенсионеру помогла его бывшая супруга. Она предоставила в ЗАГС решение Невского районного суда 2004 года, которое зафиксировало смерть. Однако в реальности суд данного решения не выносил, а мужчина продолжал здравствовать.

Приозерский городской суд Ленинградской области аннулировал запись о кончине в актах гражданского состояния. Решение вступило в законную силу.