«Спасибо лётчикам». Очевидцы говорят, что самолёт из Сочи не смог приземлиться в Пулково с первой попытки

Пассажиры рейса авиакомпании «Россия» перенесли две посадки за один прямой перелёт из Сочи. В Петербурге самолёт приземлялся дважды, намотав дополнительный круг над аэропортом, уверяют очевидцы.

Фото: читатель "Фонтанки"

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 5 февраля двойную посадку перенесли пассажиры рейса FV 6564. Борт летел из Сочи, в Пулково прибыл в 15:42. По словам пассажиров, самолёт коснулся земли, но проследовал не дальше по взлётно-посадочной полосе, а снова поднялся в небо. На земле воздушное судно оказалось спустя 10 – 15 минут и один круг над аэропортом.

По селектору экипаж предупредил о сильном боковом ветре, других объяснений не последовало. Салон пассажиры покидали не без нервов, но командира экипажа благодарили: приземление, пусть и необычное, прошло мягко.

В авиакомпании «Россия» сообщили, что не получали информацию о каких-либо внештатных ситуациях при посадке. Однако, как следует из сервиса слежения за воздушными судами Flightradar24, самолёт действительно пошёл на посадку в Пулково, и счётчик высоты показывал ноль, но сразу после этого борт поднялся примерно на 1,5 тысячи метров, сделал круг и после этого приземлился.

Видеозахват трека полета cо страницы сервиса Flightradar24