Китайские смартфоны потеснили Apple. Каждый третий телефон, приобретаемый в Петербурге, родом из Поднебесной

В 2018 году в Петербурге было продано 1,6 млн смартфонов на сумму 30 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании ретейлера «Связной — Евросеть» (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Рост рынка в натуральном выражении замедлился в полтора раза. Так, в штуках продажи увеличились на 6% (в 2017 году — на 9%). В денежном выражении динамика ускорилась — 21% против 19% в 2017-м.

В тройку лидеров по продажам в штуках вошли корейский Samsung (19,7% всех проданных устройств), американский Apple (13,2%) и китайский Xiaomi (10,4%). Но наибольший прирост показали китайские бренды Huawei и Honor, чьи объемы реализации выросли в 2 и 2,7 раза соответственно — до 108 и 180 тысяч устройств. В совокупности этим маркам уже удалось обогнать Apple, который продал 270 тысяч устройств.

Всего в Петербурге купили в 2018 году более 607 тысяч смартфонов родом из Поднебесной (Honor и Huawei, Xiaomi, Meizu, ZTE, HTC, ASUS, Lenovo, MI, Leeco, Motorola) на сумму более 7,7 млрд рублей, что на 36,5% и 59% больше показателей 2017 года. Доля «китайцев» на рынке Северной столицы составила 30% в штуках и 25% в деньгах.

Бренду Nokia, который не так давно вернулся на рынок смартфонов, удалось войти в ТОП-5 по количеству проданных устройств и занять шестое место по объему выручки. Всего было продано 143 тысячи телефонов на сумму 618 млн рублей.