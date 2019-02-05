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Строительство
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05.02.2019 16:02
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«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*

Первый взнос составит от 250 тыс. руб. 

Предложением можно воспользоваться, например, при покупке квартиры в «Солнечном городе» от Setl City – активно строящемся жилом комплексе в Красносельском районе, в окружении нескольких парков. Территория комплекса закрыта от посторонних, концепция «дворы без машин». В «Солнечном городе» предусмотрено все для комфортной жизни: аптеки, пекарня, кафе, магазины на первых этажах построенных домов, собственные детские сады и общеобразовательная школа. Недалеко располагаются крупный продуктовый и строительный гипермаркет, несколько фитнес-клубов, медицинские центры, уютные ресторанчики и кафе. 

Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой в оттенках «Ваниль» или «Шоколад». Дополнительно можно заказать меблировку. На выбор – несколько цветовых гамм и десятки элементов мебели и техники, которые можно комбинировать. 

За прошедший год «Солнечный город» стал обладателем приза на федеральной премии RREF Awards в номинации «Комфортная среда (регионы России)» и в номинации «Лучший объект жилищного строительства» конкурса «Лидер строительного качества-2018».

*Предложение действительно с 05.02.2019г. до 28.02.2019г. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015). Первоначальный взнос – от 250 тыс. рублей. Сумма кредита – 2 117 858 рублей. Потребительский кредит предоставляется в рублях. Срок кредита – 290 мес. Процентная ставка в первый год кредитования – от 6,8% годовых, на оставшийся срок – от 10,5% в случае оформления комплексного страхования и предоставления полного пакета документов. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту за каждый день просрочки. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте «Петербургской Недвижимости» или по телефону 33-55555.

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

 

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фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
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