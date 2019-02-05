«Без лопаты Беглова этой зимой не выжить». В Петербурге анонимы увековечили борьбу врио губернатора со снегом

Гигантская чёрная лопата появилась 5 февраля во дворе между улицами Марата и Колокольной. Художники из команды «Осколки» таким образом решили заявить о плохой уборке в Северной столице.

Фото чёрной лопаты опубликовано на странице группировки в Facebook. Сопровождается снимок лаконичной подписью «Без лопаты Беглова этой зимой в Петербурге не выжить».

«Осколки» – довольно популярная в городе на Неве группа анонимных художников. Их рисунки часто можно увидеть на улицах Петербурга, а если повезёт, то и в Европе.

Лопата Беглова – своеобразный локальный мем, который появился на свет благодаря самому врио губернатора. На совещании в Смольном 9 января Александр Дмитриевич приказал выдать соответствующий инструмент главам районных администраций. Таким образом он выразил неудовольствие тем, как город убирается от снега. После этого в Сети появились фотографии, на которых чиновники позировали с именными лопатами.

Что касается чёрной нарисованной лопаты, то можно делать ставки на то, как долго она проживёт. В Петербурге граффити не любят и часто закрашивают. В ноябре, например, было уничтожено известное изображение Шевчука. Иногда художники сами скрывают свои работы под слоем краски. Летом HoodGraff сами закрасили портрет тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова, устав бороться с петербургским вандалом и фриком, который несколько раз портил рисунок.