В альянсе Peugeot-Citroen думают, как вернуть в Россию Opel

Марка Opel может вернуться в Россию после более чем трех лет отсутствия. В концерне Peugeot Citroen, которому сейчас принадлежит бренд, активно обсуждают эту возможность.

«Мы думаем о возвращении марки Opel на российский рынок. Сейчас прорабатываем возможные варианты, но окончательное решение все еще не принято», — заявил Autonews управляющий директор брендов Peugeot Citroen и DS в России Алексей Володин.

Директор по корпоративным коммуникациям Opel Automobile GmbH Майкл Гентгенс ранее также подтвердил, что вопрос о возвращении марки в Россию обсуждается. Он отметил, что российский рынок очень привлекателен для бренда, к тому же «с богатым для Opel наследием», но тоже подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

Opel ушел из России в 2015 году. В Петербурге был законсервирован завод General Motors, на котором собирали в том числе Opel Astra. Осенью 2017 года марку продали группе Peugeot Citroen, однако петербургское предприятие не входило в структуру Opel Automobile GmbH и так и осталось в собственности GM.

В октябре 2018 года стало известно, что завод GM в Шушарах может купить белорусский автоконцерн «Юнисон». В январе 2019 года Федеральная антимонопольная служба России одобрила соответствующее ходатайство.