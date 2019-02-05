В плотном тумане от ТЭЦ на мосту в Магнитогорске столкнулись 17 автомобилей

ГИБДД Магнитогорска утром 5 февраля пришлось ограничить движение на мосту между правобережной и левобережной частями города. Из-за густого тумана на нем произошли сразу несколько аварий, участниками которых в общей сложности стали почти два десятка машин.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на ОГИБДД по Магнитогорску, около Южного перехода — моста, где произошли ДТП, – находится теплоэлектроцентраль. Зимой, когда на ТЭЦ сбрасывают горячую воду в реку Урал, водяные пары, поднимаясь, замерзают и образуют плотный туман.

Всего в утренних авариях на Южном переходе были повреждены 17 машин. Чтобы ликвидировать последствия ДТП и обеспечить безопасность, движение на мосту временно ограничили, сейчас оно уже восстановлено. В авариях никто не пострадал.