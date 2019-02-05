Три оператора и сотни эмоциональных звонков о снеге: почему в Петербурге сложно дозвониться на «горячую линию» по уборке улиц

Жители Петербурга второй день жалуются на то, что не могут дозвониться до круглосуточной «горячей линии» комитета по благоустройству, чтобы пожаловаться на сугробы и лед. Многоканальный телефон 576-14-83 постоянно занят, как и номер дежурной службы комитета 314-60-13. «Фонтанка» также не смогла выйти с ними на связь и обратилась за объяснениями в комитет. Как выяснилось, на «горячей линии» работают всего три оператора. А в дежурной службе – один.

В «снежные» дни операторы принимают от 150 до 200 звонков. И редкий из них укладывается в три минуты.

«Обычно разговор занимает больше времени: человек недоволен, эмоционален, делится всем, что наболело. Пожилые горожане вспоминают, как убирали улицы в советское время, и объясняют, что теперь все по-другому. Иногда звонящие долго перечисляют адресатов, которым будут жаловаться, если их обращение не примут, – рассказали «Фонтанке» в комитете 5 февраля. – Иногда приводят в пример районы и улицы, где живут их родные и друзья – «там всегда убирают, а у нас никогда и никто».

В Смольном объяснили, что дежурные, конечно, нацелены на то, чтобы получить максимум полезной информации: конкретный адрес, проблема по существу, данные заявителя (чтобы была возможность что-то уточнить в случае необходимости), но прервать человека резко – не вариант: у людей складывается ощущение, что их переживания никого не волнуют и их не готовы выслушать.

Кроме того, за уборку разных территорий в Петербурге отвечают многие структуры: комитет, районные администрации, муниципалы, управляющие компании, собственники участков, РЖД, метрополитен, КРТИ и так далее. Не каждый горожанин знает, кто за что отвечает, – задача дежурного объяснить, дать нужный телефон, а для начала – уточнить, о чьей территории идет речь. Иногда это просто, иногда – требуется время.

Кроме телефонов комитета существуют и горячие линии в дорожных предприятиях. На них дозвониться не сильно проще, но «Фонтанке» удавалось.

СПб ГУДП «Центр» ведет уборку в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском, Центральном и Невском (левый берег) районах. Телефон горячей линии: 717-03-71.

СПб ГУДП «Путь» убирает Кировский и Красносельский районы.

Телефон горячей линии: 400-07-06.

СПб ГУДСП «Курортное» работает в Курортном и Кронштадтском районах.

Телефон горячей линии: 432-60-94.

СПб ГУДСП «Петродворцовое» убирает Петродворцовый район.

Телефон горячей линии: 417-67-73.

ООО «СП «Северное» обслуживает Калининский район. Телефон горячей линии: 8-931-222-62-81

ОАО «Коломяжское» убирает Выборгский, Приморский районы. Телефон горячей линии: 430-23-11.

ОАО «Автодор Санкт-Петербург» убирает Колпинский, Пушкинский районы. Телефон горячей линии: 994-39-44.

АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» убирает Красногвардейский, Невский (правый берег) районы. Телефон горячей линии: 907-61-38.

Как показала трансляция «Фонтанки» в день снегопада, не всегда заявка на горячую линию означает уборку снега. Иногда заявки приходится оставлять несколько раз, а на горячих линиях не называют сроки устранения завалов.

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