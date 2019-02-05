«Автономный Донбасс» может дорого обойтись Медведчуку. «Кума Путина» на Украине подозревают в госизмене

В отношении лидера пророссийского движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука возбуждено уголовное дело по статьям УК о посягательстве на территориальную целостность страны и госизмене. Об этом 5 февраля в своем Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

Она уточнила, что причиной для возбуждения дела стали высказывания Медведчука о Донбассе. 29 января на съезде украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» политик заявил, что в составе Украины нужно создать «автономный регион Донбасс» с собственными правительством и парламентом.

«В настоящее время существует реальная угроза насильственного отторжения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей от Украины... В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения», – пишет представитель Генпрокуратуры.

Она уточнила, что все материалы дела уже переданы в Службу безопасности Украины.

Напомним, согласно информации в СМИ, российский президент является крестным отцом дочери лидера украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. В интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным. И уточнил, что во многом их взгляды сходятся, но Медведчук не согласен с мыслью Путина о том, что россияне и украинцы — одна нация.