В Петербурге полиция и МЧС проверили ещё несколько торговых центров. Им пришли тревожные анонимки

Владельцы петербургских торговых и бизнес-центров получили точно такие же анонимки, как и их столичные и волгоградские коллеги. Днём 5 февраля в Северной столице эвакуированы, как минимум, восемь деловых зданий, их арендаторам пообещали бомбу с таймером и детонатором, которую будет сложно найти.

«Фонтанке» стало известно о проверке всех петербургских обувных центров «Платформа» в городе. Они расположены вблизи станций метро «Старая Деревня», «Ладожская», «Лиговский проспект», «Академическая» и «Приморская».

В «Платформе», что расположена в Транспортном переулке, «Фонтанке» рассказали, что электронное письмо с угрозами пришло на электронный адрес одного из арендаторов. Автор предупредил, что во всех комплексах, где есть магазин La Moda, заложена бомба, которую «не найти и не ощутить».

«Комплексы рядом с «Академической» и «Приморской» уже проверили. Сейчас проверяют остальные три адреса. Сотрудников эвакуировали», – говорят в «Платформе».

Кроме того, эвакуировали сотрудников ТЦ «Бонус» на проспекте Косыгина, 31/3, и безымянный торговый центр на проспекте Большевиков, 7/2. Арендаторы площадей подтвердили «Фонтанке» эту информацию. На месте работают сотрудники МЧС и полиция.

Ранее проверки прошли в офисе «Рив Гош» на Митрофаньевском шоссе и в бизнес-центре на 10-й Красноармейской. На месте работали полиция и сотрудники Росгвардии.

Напомним, в редакцию «Фонтанки» попал текст анонимного послания, который сегодня читают в торговых центрах и административных зданиях Москвы и Волгограда.