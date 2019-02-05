Запах газа по районам Петербурга шёл не из трубы. У гаражного кооператива на Народного Ополчения нашли зловонную ёмкость

Источник газового зловония в четырёх районах Петербурга не связан с утечкой голубого топлива. Запах источает ёмкость из-под неизвестного вещества. Об этом «Фонтанке» сообщили собственные источники 5 февраля.

Ёмкость обнаружили недалеко от 221-го дома на проспекте Народного Ополчения. Рядом с опасной находкой расположен гаражный комплекс «Лигово».

Ранее в социальных сетях распространялась информация о прорыве газовой трубы на проспекте Народного Ополчения. Однако данную информацию опровергли в «ПетербургГазе». В Смольном сообщили, что бригады с газоанализаторами работают, однако выброс не обнаружен.

Жалобы на неприятный аромат поступали также от жителей Васильевского острова, Петроградской стороны и Выборгского района. Первыми неладное заметили в Лигово — в этом микрорайоне эвакуировали две школы и медколледж. Позже запах добрался до района Морского порта, Васильевского острова и Петроградской стороны.