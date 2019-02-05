Урок он полностью усвоил. Кокорина до весны не ждать?

В среду в Москве начинается очередной суд, который определит следующие два месяца жизни главных бузотеров 2018 года. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев ждут решения судьи, а отдел спорта «Фонтанки» подводит скорбные итоги за отчетный период.

Александр Кокорин//Ирина Бужор/Коммерсантъ

Суровый протокол все помнит. «Зенит» 7 октября играл с «Краснодаром». Неуверенно, но выиграл. На поле, возвращаясь после травмы, целый тайм в составе петербургского клуба провел Александр Кокорин. За «быков» пенальти на 81-й минуте гол забил Павел Мамаев. Это важно: Кокорин и Мамаев дружат много лет. Затем ребята отправятся в Москву на поезде, чтобы дважды подраться, а потом оказаться под арестом. «Фонтанка» накануне очередного судебного заседания решила подвести скорбные итоги: чем запомнились эти 4 месяца, которые игрок «Зенита» провел в СИЗО.

Экономика и быт

В своей передаче «Футбольный клуб» известный спортивный журналист Василий Уткин на прошлой неделе задался вопросом: а почто футболисты сидят за наши налогоплательщицкие деньги? «Фонтанка» постаралась разобраться: во сколько действительно обходится содержание нападающего клуба из самого северного города-миллионера? Наши собеседники в УФСИН сообщили цифру 87 рублей в день: это плата за еду, тепло, электричество и коммунальные услуги. Получается не сказать, чтобы много: 249 дней по 87 рублей = 21 663. Да, эта цифра не учитывает трат на зарплату личного состава, охраняющего Кокорина, но одной входящей перепиской Александр с лихвой покрывает все траты.

Много говорили о возможности футболиста посещать платный спортзал (есть только в Москве, все-таки столица). По информации, предоставленной техническим партнером материала Евгением Вышенковым, Кокорин ходит в спортзал 2 – 3 раза в неделю, проводит там в среднем 60 минут. Формально арестованный может ходить на тренировку хоть 3 раза в день, но эта формальность разбивается о прозу жизни. Спортзал небольшой, по сути это та же камера в 16 квадратных метров. Москва — богатый город, в «Бутырке» людей, способных заплатить за занятие, много, есть очередь, вызванная логистикой: в зале не могут встретиться подельники, нужно организовать личный состав — отвести от камеры до зала, потом — в душ, подождать минут 40 (кто ж в камеру будет торопиться) и вернуть в камеру.

Товарищеский матч

В районе Нового года начала активно обсуждаться идея сыграть в футбол на плацу «Бутырки». Во многом логика организаторов матча была понятна: странно было бы не воспользоваться возможностью поиграть в футбол с настоящими мастерами спорта. Позиция арестованных разделилась: Мамаев был готов к игре, Кокорин, судя по косвенным доказательствам, отказывался. Эксперты объясняли это так: по слухам, ФК «Краснодар» на Мамаева особо не рассчитывает, поэтому он волен делать что угодно. «Зенит», судя по всему, все же рассчитывает на Кокорина: нападающего не вычеркнули из заявки клуба на матчи Лиги Европы, и хоть это выглядело скорее как очень сильный символический жест, контракт Кокорина с петербургским клубом действует до лета 2019 года, и по контракту принимать участие в любых спортивных мероприятиях футболист должен только по согласованию с клубом.

Колено

Проблема здоровья — одна из основных Напомним, разрыв крестообразных связок колена нападающий получил в дебюте матча Лиги Европы против немецкого клуба «РБ Лейпциг».

Как говорили, во многом благодаря новому тренеру по реабилитации «Зенита» Марии Буровой, которую Сергей Семак привел с собой из «Уфы», Кокорин вернулся в общую группу ударными темпами. В сентябрьском интервью «Фонтанке» Семак отдельно отмечал, как тренерский штаб ждет возвращения форварда. Александр вышел на поле впервые после травмы в игре против «Славии» 4 октября и на 80-й минуте забил победный гол: абсолютно голливудское возвращение.

Естественно, пребывание в СИЗО не предполагает возможности для продолжения полноценного реабилитационного процесса. В конце января адвокат Кокорина Татьяна Скукалова на своей странице в Instagram сообщила: «Сегодня была у Александра. Настроение в общем и целом хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы. После нашего разговора пришёл врач СИЗО-2 и повёл Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идёт «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей, в результате которой суду предъявят справку, что проведённым рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина».

Раскаяние

Еще перед Новым годом Кокорин в переписке с «болельщиками» поразмышлял о «стаде баранов» – так он видит часть публики, следящей за новостями, из СИЗО. «Болельщик» оказался журналисткой, и мысли Александра были опубликованы.

За день до суда нападающий написал очень трогательное письмо с извинениями: «Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе».

Грустная подпись — «Ваш Саша».

«Зенит» тем временем на всякий случай усилил атаку Сердаром Азмуном из сборной Ирана.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»