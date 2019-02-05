Общественный транспорт Петербурга теснее знакомится с сугробами и автомобилями

Снег и скользкие дороги устроили общественному транспорту Петербурга день невезения. Уже за первую половину дня вторник, 5 февраля, отметился несколькими ДТП с маршрутками, автобусами и даже трамваями. О происшествиях рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Так, днем на проспекте Мечникова водитель на Renault Duster отправил маршрутку № 283 покорять сугроб. В поселке Песочный, у дома 68А по Ленинградской улице, маршрутку № 671 снесло задом в легковое такси. А утром на перекрестке проспекта Косыгина и улицы Передовиков собралось трио: легковушка, внедорожник и маршрутка К-77.

Во втором часу дня Замшину улицу у пересечения с проспектом Металлистов перекрыли рейсовый автобус и кроссовер Volvo, притершиеся боками. «На Замшиной на остановках наледь сумасшедшая, когда автобус начинает трогаться от остановки, его просто резко кидает влево, а так как все впритирку проезжают, то получается, как на фото», – поделился наблюдениями участник группы Вася.

Больше всего сегодня досталось трамваям, начиная с самого утра. На пересечении Лермонтовского и Троицкого проспектов «юркий зелёный «Жигулёнок» преградил путь 16-му трамваю», пишет очевидец Антон. Часа два спустя встал трамвай на перекрестке улиц Мира и Котовского – не мог проехать из-за припаркованного практически на пешеходном переходе Hyundai.

В обед водитель автомобиля не заметил трамвай на перекрестке Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов. В результате трамваи встали в обе стороны, а Долгоозерная оказалась полностью перекрыта, хотя некоторые водители пытались проехать перед загородившим дорогу трамваем, сообщал очевидец Иван.

Наконец, в районе двух часов дня на проспекте Энгельса, под Поклонной горой, зацепили друг друга 21-й трамвай и такси Nissan. Впрочем, несерьезность аварии не помешала скопиться затору. «Минивария, а пробка лютая», – комментирует Евгений.

Не обошли аварии и областной транспорт. В Новосаратовке в маршрутку приехал самосвал. О пострадавших не сообщается.