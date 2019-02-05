ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

ГК «КВС»

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.

На официальном сайте kvsspb.ru по каждому объекту реализован удобный визуальный подбор квартир, имеющихся в продаже. Определившись с выбором планировки, можно отправить понравившуюся квартиру в корзину, и пройдя несложный путь регистрации, приступить к оформлению ДДУ. После заполнения всех обязательных полей, договор долевого участия уходит на регистрацию в Росреестр. Вся сделка проходит в дистанционном режиме. Пока доступен только вариант 100% оплаты. Вскоре планируется онлайн оформление сделки при помощи программ рассрочки от застройщика или ипотеки.

«Интернет-магазин недвижимости – это новая опция, которая сделает процесс покупки более легким. Данная возможность особенно обрадует наших покупателей из регионов. Находясь в другом городе, позвольте себе реализовать мечту стать жителем Северной столицы. Ведь теперь для этого достаточно мобильного телефона с доступом к сети интернет», – прокомментировала Анжелика Альшаева, генеральный директор ООО «КВС. Агентство недвижимости».

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