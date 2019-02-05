В «ПетербургГазе» не подтверждают информацию о прорыве трубопровода на Народного Ополчения

Информация о прорыве газовой трубы на проспекте Народного Ополчения, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом «Фонтанке» заявили в пресс-службе «ПетербургГаза» 5 февраля.

Причина распространяющегося по Петербургу запаха остаётся не выясненной. В Смольном сообщили, что бригады с газоанализаторами работают, однако выброс не обнаружен.

В администрации Красносельского района добавили, что на данный момент на их территории работают 10 бригад «ПетербургГаза». Запах газа с улиц уже ушёл. Жалобы на неприятный аромат поступали также от жителей Васильевского острова, Петроградской стороны и Выборгского района.

Первыми неладное заметили в Лигово — в этом микрорайоне эвакуировали две школы и медколледж. Позже запах добрался до района Морского порта, до Васильевского острова и Петроградской стороны.