Военный самолет рухнул прямо на улицу в столице Перу

Небольшой самолет перуанских ВВС, который используется для учебных полетов, 5 февраля упал на тротуар в столице республики Лиме.

Крушение воздушного судна произошло с громким звуком, который, по словам очевидцев, был больше похож на взрыв. Единственными пострадавшими стали два пилота, совершавшие учебный полет. Также был поврежден припаркованный на тротуаре автомобиль. Об этом сообщает местное издание La Republica.

Видео произошедшего удалось снять прохожим.

Перуанские военные перекрыли улицу, после чего увезли упавший самолет. Причины инцидента выясняются.