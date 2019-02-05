«Подозреваемый привязывал сына цепью к 16-килограммовой гире». Отца из Кемерово обвиняют в истязаниях ребенка

Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который, по версии следствия, избивал 11-летнего сына ремнем и приковывал его цепью к гире за опоздания. Об этом 5 февраля сообщили в СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Как считают следователи, избиения продолжались с 2017 года до октября 2018-го.

«Мужчина считал, что таким образом он воспитывает мальчика, приучая к правильной жизни. Отец избивал ребенка ремнем, при этом заставлял его лечь на кровать. Если сын приходил домой после того, как мужчина уже вернулся с работы, подозреваемый привязывал его цепью к 16-килограммовой гире», – говорится в сообщении СК.

Родители мальчика много пили, поэтому он часто старался дождаться, пока они уснут, и только после этого возвращался домой. В октябре 2018-го подросток сбежал из дома. Причем родители сообщили об этом в полицию только спустя четыре дня, что вызвало подозрения. Когда мальчика нашли, то домой он возвращаться отказался и рассказал о побоях.

«В ходе расследования данного уголовного дела на вопрос правоохранителей, для каких целей подозреваемый приобрел цепь, проживая в коммунальной квартире, он ответил: чтобы держать на ней собаку (которой в семье, кстати, никогда не было)», – рассказали в СК.

В результате ребенка по собственной воле поместили в приют, медики у него обнаружили психическое расстройство, появившееся на почве избиений отцом. Расследование уголовного дела продолжается.