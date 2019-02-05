Смольный: Бригады с газоанализаторами работают, выброса не обнаружено

Смольный подключился к поискам источника резкого запаха газа, на который жалуются петербуржцы днем 5 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике, исследования на данный момент не подтверждают информацию об утечке природного газа.

«Бригады с газоанализаторами работают, на юго-запад отправлена лаборатория; никаких скачков, которые свидетельствовали бы о выбросах, не обнаружено», – рассказали в ведомстве.

Тем временем о сильном запахе газа сообщают уже жители севера города — его ощущают на проспекте Науки, на Комендантской площади, на Светлановском проспекте, на проспекте Просвещения.

Первыми неладное заметили в Лигово — в этом районе эвакуировали две школы и медколледж. Позже запах добрался до района Морского порта, до Васильевского острова и Петроградской стороны.