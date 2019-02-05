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05.02.2019 14:42
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«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

ПАО «Группа ЛСР»

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.

Теперь все желающие могут получить профессиональную консультацию менеджеров компании, задать свои вопросы, уточнить актуальную информацию, а также забронировать понравившуюся квартиру.

Консультационный пункт жилого комплекса Riviere Noire расположен на наб. Черной речки, дом 3, литера А, а ЖК «Ручьи» – на Пискаревском пр., дом 145, корп. 3, литера А.

Жилой комплекс Riviere Noire – это три монолитных дома в утонченном архитектурном стиле: ажурный рисунок облицовки, рустованный цоколь. Жить недалеко от исторического центра и одновременно вблизи зеленых парков, любоваться живописными видами из окон своей квартиры, наслаждаться атмосферой приватности и высоким уровнем комфорта – все это будет доступно для жителей Riviere Noire, который «Группа ЛСР» возводит на набережной Черной речки.

Жилой комплекс «Ручьи» – новый проект комфорт-класса в Красногвардейском районе. Квартал станет ярким образцом продуманного подхода к современной жилой застройке. Концепция проекта соединила в себе передовые градостроительные технологии и актуальные тенденции в архитектуре и организации жилого пространства. Функциональные и компактные планировки – выбор для современного покупателя. Умеренная этажность домов и небольшое количество квартир на этаже сделают проживание жителей «Ручьев» социально комфортным.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК "Riviere Noire" - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/

 

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