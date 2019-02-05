Россияне сталкиваются с оскорблениями и угрозами в Интернете чаще пользователей других стран

У пользователей Рунета выше вероятность стать объектами оскорблений, нежелательных комментариев или мошенничества, однако россияне менее подвержены эмоциональным переживаниям по поводу того, что с ними случилось в Сети.

«Россия заняла 19 место среди 22 стран-участниц [исследования индекса цифровой культуры]: количество респондентов, которые сталкивались с интернет-рисками в 2018 году, составило 74%, что превышает общемировой показатель в 66%», – об этом 5 февраля сообщается в исследовании компании Microsoft.

Более 70% интернет-пользователей из России сталкивались с оскорблениями в Интернете, тогда как общемировой показатель составляет 51%. При этом 40% россиян считают, что они были целенаправленно скомпрометированы, а почти 20% посчитали себя жертвами публикации ложной информации.

Также у аудитории Рунета больше шансов столкнуться с рисками сексуального характера онлайн: 65% признались в получении сообщений нежелательного характера, 45% стали объектом для романтических предложений, а почти 30% респондентов поступали предложения прислать интимные фотографии.

При этом риск пострадать в Интернете у россиян также выше, чем во всем мире, – 60% против 36%.

Из позитивных моментов можно отметить, что в России вероятность стать жертвой обмана со стороны знакомых в Сети оказалась значительно ниже.

«Данные исследования подтверждают тот факт, что определенной частью российских пользователей онлайн-пространство все еще воспринимается как нечто, не влияющее на повседневную жизнь», – говорится в исследовании. Согласно данным опроса, лишь 46% россиян заявили об эмоциональных переживаниях по поводу того, что с ними случилось в Интернете. Процент среди жителей других стран выше — 55%.