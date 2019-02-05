Плохо или еще хуже: в Смольном решают как подключить «Новое Мурино» к городским дорогам

Незаконный проезд от ЖК «Новое Мурино» нужно ликвидировать, но по-другому без ущерба для петербуржцев подключить жителей Ленобласти к городским дорогам невозможно. Такая противоречивая позиция петербургских чиновников-экспертов оказалась на столе у врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

фото предоставлено жителями "Новой Охты"

Ситуация, сложившаяся вокруг несогласованной дороги из ЖК «Новое Мурино», близка к своему финалу – «Центр транспортного планирования» через комитет имущественных отношений предоставил врио губернатора Петербурга Александру Беглову свое экспертное видение проблемы и пути её решения. Проезд, который мешает строительству школы и петербуржцам из «Новой Охты», очень нужен жителям и властям Ленинградской области. Но выбирать придется между вариантами «плохо» и «очень плохо».

Бремя решения судьбы незаконно построенного проезда досталось врио губернатора в наследие от своего предшественника Георгия Полтавченко – асфальтированный участок дороги, подключающий к транспортной сети Петербурга жителей ЖК «Новое Мурино», но создающий чудовищные пробки для соседнего ЖК «Новая Охта», появился в июне 2018 года накануне прямой линии с президентом. Существование этой дороги делает невозможным запланированное на будущие годы строительство школы в этом месте, а также, по мнению новоохтинцев, представляет угрозу для жизни пешеходов, среди которых местные дети.

В последний раз городские и областные органы власти под председательством нового главы комитета имущественных отношений Валерия Калугина собирались на совещание, посвященное несогласованному проезду, в конце января. На нем за отправную точку решения проблемы взяли вариант со строительством временного выезда из ЖК «Новое Мурино» на Муринскую дорогу через аллею Евгения Шварца, близ которой компания «ЛСР» строит жилье. При этом существующую незаконную дорогу предполагалось ликвидировать.

Исходя из этого варианта были сформированы задачи для профильных органов власти, ключевая была у городского «Центра транспортного планирования» – учреждению поручили проанализировать идею с использованием аллеи Евгения Шварца с точки зрения влияния на транспортную ситуацию, а также с точки зрения финансов. Администрации Красногвардейского района было поручено переговорить с компанией «ЛСР», комитет по развитию транспортной инфраструктуры получил задачу рассмотреть перспективу установки светофоров на перекрестках проспекта Маршака и Муринской дороги, а также аллеи Шварца и Муринской дороги.

Областным органам власти тоже достались задания: администрации муниципального округа «Муринский» предложили открыть движение по улицам Садовая и Школьная, что позволит новомуринцам выезжать на Токсовское шоссе. Комитету по дорожному хозяйству Ленобласти дали задание разобраться с возможностью установки светофоров на пересечении аллеи с одной из главных транспортных артерий «Нового Мурино», улицей Новой.

Как рассказывает присутствовавший на совещании депутат петербургского парламента Михаил Амосов, вариант с использованием аллеи Евгения Шварца предложил директор «Центра транспортного планирования» Рубен Тертерян. Спустя несколько дней он же, выполнив поставленную на совещании задачу и проанализировав свое собственное предложение, подробно распишет председателю КИО Валерию Калугину почему не стоит использовать эту идею.

Как сообщает Рубен Тертерян, чтобы силами государства обеспечить транспортную связь «Нового Мурино» с дорогами Петербурга потребуется минимум 2 года: необходимо изменение проектов планировки территории в двух субъектах федерации, а значит и проведение двух процедур публичных слушаний. «Создание связи между ЖК «Новое Мурино» и Муринской дороги на законных основания возможно только в варианте временной технологической дороги, реализуемой в рамках строительства какого-либо капитального объекта. В настоящее время на территории ЖК «Новая Охта» ведется строительство домов вдоль внутриквартального проезда аллея Евгения Шварца, застройщик «ЛСР», – заключает Рубен Тертерян.

Он объясняет, что реализовать этот вариант можно за 4 месяца, из которых 3 уйдет на получение и согласование документации. Для строительства 400 метров дороги потребуется 18-20 млн рублей, еще 9-12 млн рублей придется потом потратить на демонтаж и восстановление благоустройства. Но для реализации необходима добрая воля «ЛСР», потому что территория находиться в ведении застройщика, а у исполнительных органов власти Петербурга отсутствуют полномочия в части строительства временных объектов транспортной инфраструктуры. То есть компании придется за свой счет построить дорогу. И даже если «ЛСР» согласится потратиться на этот проезд, законно существовать он сможет только до момента ввода жилых домов в эксплуатацию, то есть до 4 квартала 2019 года. Представители «ЛСР» воздержались от каких-либо комментариев, но, по информации «Фонтанки», совсем не рады таким перспективам.

Помимо сложности в реализации, есть и другая проблема: временный проезд от ЖК «Новое Мурино» ухудшит и без того сложную транспортную ситуацию. Еще сильнее ситуация осложниться, когда дома вдоль аллеи Евгения Шварца наполнятся людьми. Минимизировать ущерб помогут светофоры на пересечении проспекта Маршака и Муринской дороги, но все же его не избежать.

В итоге главный эксперт петербургских органов власти по транспортному планированию предложил несколько мер для оперативного разрешения ситуации, среди которых организации проезда через аллею Евгения Шварца нет. Зато есть ликвидация существующего незаконного проезда, а также предложение открыть для автомобилей основные улицы «Нового Мурино», Школьную и Садовую. Причем движение должно быть односторонним – через Школьную улицу можно будет лишь заехать в ЖК «Новое Мурино» со стороны Петербурга. Выехать же можно будет только на Токсовское шоссе, то есть на территорию Ленинградской области.

Фактически, его позиция автоматически означает, что все остальные задания и для областных, и городских органов власти – бессмысленны, ведь все они завязаны на варианте с организацией проезда через аллею Евгения Шварца. Как «Фонтанке» сообщили в комитете имущественных отношений, куда Тертерян и направил свои предложения, собранные материалы уже переданы Александру Беглову.

В администрации Красногвардейского района «Фонтанке» рассказали, что несмотря на сформированную позицию органов власти, которая уже отправилась к градоначальнику, все же проведут встречу с «ЛСР», «ЦДС» (застройщик «Нового Мурино») и комитетом по строительству, чтобы обсудить и другие варианты. Существующий проезд районные чиновники по прежнему называют «небезопасным и незаконным». Приступить к его ликвидации всегда готовы в комитете по контролю за имуществом, нужна лишь отмашка от врио губернатора, сообщил «Фонтанке» председатель ведомства Андрей Коротков.

В то же время, в аппарате вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина рассказали, что проработанный вариант с аллей Евгения Шварца готовился к встрече губернаторов Петербурга и Ленинградской области, которая должна была состоятся в конце января. О перемене позиции городских органов власти там пока ничего не знают. В качестве новой возможной даты называется 8 февраля – в этот день должен пройти координационный совет по развитию транспортной системы города и области с участием глав регионов.

При этом глава МО «Муринское» Валерий Гаркавый заявил «Фонтанке», что открытие движения по Школьной и Садовой улицам небезопасно для жителей «Нового Мурино», которые активно используют их для пешеходного движения. К тому же без расширения перекрестка с Токсовским шоссе оно не имеет смысла – слишком медленным будет это движение. Осведомленный собеседник «Фонтанки» добавил еще один аргумент: рядом со Школьной улицей очень близко расположен дом самого Гаркавого.

«Ситуация с транспортом на окраинах города требует экстренного вмешательства. Сейчас мы наблюдаем последствия длительного игнорирования неписанного, но объективного закона комплексного развития территорий – многие годы жилая застройка на окраинах города существенно опережала их транспортное развитие. А все потому, что разрешения на строительство выдавались без какого-либо анализа провозной способности организуемых тут транспортных связей и пропускной способности улично-дорожной сети этих и прилетающих районов. Заведомое игнорирование квалифицированного транспортного планирования и привело к ситуации, когда обеспечить транспортную доступность не получается ни общественным транспортом, ни личными автомобилями. Появление несогласованного проезда из ЖК «Новое Мурино» – одно из проявлений этой ситуации. Поэтому любое решение властей в данном случае чревато социальным напряжением, сейчас вопрос исключительно в его масштабах», – уверен эксперт ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

Фото: предоставлено жителями "Новой Охты"

Фото: предоставлено жителями "Новой Охты"

Собеседник «Фонтанки» в городском правительстве сообщил, что осталось совсем недолго ждать решения от временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Сейчас на одной чаше весов правительство Ленобласти и 15 тысяч жителей ЖК «Новое Мурино», которые ко всем аргументам в пользу проезда всегда добавляют, что это единственный путь для служб спасения к огромному жилому комплексу. На другой чаше – около 40 тысяч жителей ЖК «Новая Охта», которым нужна школа и безопасность пешеходов, и абсолютно не нужно несколько тысяч автомобилей областных соседей.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»