Запах газа идёт к центру Петербурга. На вонь жалуются жители Васильевского острова и Петроградской стороны

Запах газа с юго-запада Петербурга распространяется на соседние районы города. О новых адресах сообщают читатели «Фонтанки» 5 февраля.

В редакцию поступают письма от жителей Васильевского острова и Петроградской стороны. «Опять резкий неприятный запах, похожий на запах газа или сероводорода. Сколько можно травить людей? Неужели это нельзя прекратить?» — пишут горожане.

Вызовы в аварийные службы также поступают из Выборгского района.

Ранее из-за запаха газа эвакуировали учеников из гимназии №399 на улице Добровольцев в Красносельском районе. Также занятия завершились в школе №383, медколледже №2 на улице Чекистов.

Наше издание направило запросы в оперативные службы города.

Напомним, в январе на неприятный химический запах не раз жаловались жители Васильевского острова. Источник вони так и не нашли.