18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -2
$ 65.57р
74.91р
22:13 05.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
05.02.2019 20:24
Печать

У вас крыша поехала. Суворовское училище приготовилось к ремонту по гарантии

В Петербурге суворовцы пережили ночную эвакуацию из-за покосившейся кровли свежеотремонтированного здания на Московском. На реконструкцию потратили больше 6 миллиардов.

У вас крыша поехала. Суворовское училище приготовилось к ремонту по гарантии

Одна из деревянных балок «младшего» Воронцовского дворца не потянула своей ноши 3 февраля. С шумным выдохом она треснула, и потерявшая опору кровля спального корпуса просела. Стрелки на часах стремились к полуночи, когда для сопящих подростков прозвучало: «Подъем». Из-за угрозы обрушения с четвертого этажа казармы были выведены 80 детей. До утра перекантовались на матрасах, а дневной свет обнажил последствия исполненного крышей реверанса.

Фото предоставлено Владимиром Устиновым
Фото предоставлено Владимиром Устиновым

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Информацию о происшествии на Московском проспекте, 17 наивно искать на сайте министерства обороны. На вопросы «Фонтанки» 5 февраля не отвечают ни в училище, ни в пресс-службе Западного военного округа. О том, что происходит в стенах Суворовского, всегда знают его выпускники, которые имеют традицию не прекращать ментальную связь с главной в их жизни школой. Владимир Устинов выпускался из Ленинградского СВУ в 1987-м, а первой половине нулевых работал преподавателем. Молчание о поехавшей крыше он считает замалчиванием.

«Де-факто произошло обрушение в здание, в котором только что закончен ремонт. Если это произошло в спальном корпусе с относительно небольшим снежным покровом, то, что в остальных корпусах этого здания происходит, – ставит вопрос Устинов. -  Необходимо, чтобы была проведена независимая экспертиза этого здания на предмет безаварийности. Где гарантия, что не обрушится дальше: не только крыша, но и перекрытия, и погибнут дети? Требуем объяснения, в чем причина и какие меры принимаются».

Фото предоставлено Владимиром Устиновым
Фото предоставлено Владимиром Устиновым

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Фото предоставлено Владимиром Устиновым
Фото предоставлено Владимиром Устиновым

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

На территории бывшего Константиновского военного училища Санкт-Петербургское СВУ живет с конца 2017-го. Суворовцы оставили Воронцовский дворец на Садовой и переехали в особняк на Московском. Дом изначально строился для младшего брата канцлера Российской империи, из-за чего его тоже иногда зовут Воронцовским.

Вселению суворовцев предшествовала реконструкция. В 2014-м контракт на 4,8 миллиарда рублей Главное управление обустройства войск (ГУОВ) Минобороны заключило с «Реставрационной компанией Интарсия», запасным аэродромом опального фаворита Смольного. Предполагалось, что к 1 сентября 2015-го работы будут завершены.

Но через год пришлось искать нового подрядчика. К тому времени владелец «РК Интарсия», Виктор Смирнов, закрепился в Лондоне. По состоянию на февраль 2019-го, он объявлен в международный розыск. В уголовном деле о мошенничестве фигурируют пропавшие со счетов «РК Интарсии» 1,8 миллиарда, которые были перечислены, но не освоены.

Договор с ООО «Деметра» подписали в июле 2015 года. Цена контракта — 4,1 миллиарда, а срок исполнения 3,5 года, так что формулировка «комплекс работ по завершению», скорее, формальность, а реконструкцию начинали с нуля.

Строительно-реставрационная «Деметра» на своем сайте заявляет о себе как «динамично развивающаяся компания в пределах Северо-Западного региона». На рынке с 1991 года. В портфолио Петропавловская крепость и Шуваловский дворец. В 2016-м Роман Абрамович принимал у нее Новую Голландию. Весной того же года у Контрольно-счетной палаты были вопросы к Минкульту из-за Меншиковского дворца в Ломоносове. Реставрацию объектов Минобороны начали с подготовки к столетию Кронштадтского морского собора. После Суворовского училища «Деметра» была допущена к ремонту Военной академии связи, а в 2017-м приступила к реконструкции Можайки.

Связаться с представителем компании «Деметра» «Фонтанке» не удалось. Контракт, со сроком исполнения до 31 января 2018 года, Главное управление обустройства войск заключало в рамках закупки у единственного поставщика. Процедура, как правило, не обязывает выкладывать в общий доступ условия соглашения. Но сайт госзакупок помнит, как все начиналось с «РК Интарсия», и хранит в соответствующем чертоге проект договора, согласно которому подрядчик дает пятилетнюю гарантию своей работе.

У вас крыша поехала.

Масштаб разрушений до конца не понятен. Судя по фото, которые были сделаны «Фонтанкой» 5 февраля, кровля просела настолько, что оголилась кирпичная кладка труб. На следующей неделе в Суворовском училище ждут главу военного ведомства Сергея Шойгу. Его визит не связан с событиями 3 февраля, но, если министр выйдет во внутренний двор и пройдется по плацу, он увидит, как ему улыбается крыша.

Юлия Никитина,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
ГК «КВС»
05.02.2019 15:08

ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
05.02.2019 14:42

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.
Setl City
05.02.2019 12:50

Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group приступил к строительству 8-й очереди жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В составе новой очереди – пять корпусов высотой 13-25 этажей и наземная 6-этажная автостоянка площадью 19,6 тыс. кв. м.
05.02.2019 12:46

12 февраля - круглый стол «Ипотека изменила курс. Что дальше?»

«Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Ипотека изменила курс. Что дальше?»
ГК «Эталон»
05.02.2019 11:36

ЖК «Эталон на Неве» и «Охта Хаус» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы «Эталон на Неве» и «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получили аккредитацию СМП Банка.
ГК «КВС»
05.02.2019 11:30

Три месяца бесплатных занятий для Вашего ребенка

Вы уже живете в «Ясно.Янино» и мечтаете о том, как организовать досуг своему ребенку? Теперь у вас есть возможность получить сертификат на 10 000 рублей в современный детский клуб «Цветы жизни» бесплатно*.
предоставлено ООО "ТД "Чижик"
05.02.2019 11:17

Торговый дом "Чижик- Пыжик" запустил продажи сувениров в Петербурге

Петербургский торговый дом "Чижик - Пыжик", производитель уже полюбившихся горожанам и туристам крекеров и конфет под одноименной маркой, начал продажи сувенирных "Чижиков". Птичка, приносящая удачу, теперь может порадовать не только жителей Северной столицы, но и каждого гостя города.
АО «Строительный трест»
05.02.2019 10:41

«Строительный трест» вдвое увеличил продажи на загородном рынке

В 2018 году компания «Строительный трест» увеличила объем продаж в своих загородных проектах на 50% по сравнению с показателями 2017 года, сумма сделок в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе достигла 280 млн рублей.
«Главстрой Санкт-Петербург»
05.02.2019 10:33

Александр Скорик назначен директором по организационному развитию «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения – дирекции по организационному развитию. Руководителем структуры, которая дополнительно повысит качество и эффективность работы компании, назначен Александр Скорик.
depositphotos.com
05.02.2019 10:00

За превышение скорости водителям такси ограничат доступ к заказам

Яндекс.Такси внедрил автоматический мониторинг скорости движения машин.
«Аквилон Инвест»
04.02.2019 17:24

Новинки от застройщиков: квартирный кэшбэк

Покупателям недвижимости в Петербурге представили новую опцию: кэшбэк. Протестировать ее в феврале намерен холдинг «Аквилон Инвест». В компании обещают, что клиенты смогут получить кэшбэк до 270 тысяч рублей, а после потратить их по своему усмотрению.