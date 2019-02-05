У вас крыша поехала. Суворовское училище приготовилось к ремонту по гарантии

В Петербурге суворовцы пережили ночную эвакуацию из-за покосившейся кровли свежеотремонтированного здания на Московском. На реконструкцию потратили больше 6 миллиардов.

Одна из деревянных балок «младшего» Воронцовского дворца не потянула своей ноши 3 февраля. С шумным выдохом она треснула, и потерявшая опору кровля спального корпуса просела. Стрелки на часах стремились к полуночи, когда для сопящих подростков прозвучало: «Подъем». Из-за угрозы обрушения с четвертого этажа казармы были выведены 80 детей. До утра перекантовались на матрасах, а дневной свет обнажил последствия исполненного крышей реверанса.

Информацию о происшествии на Московском проспекте, 17 наивно искать на сайте министерства обороны. На вопросы «Фонтанки» 5 февраля не отвечают ни в училище, ни в пресс-службе Западного военного округа. О том, что происходит в стенах Суворовского, всегда знают его выпускники, которые имеют традицию не прекращать ментальную связь с главной в их жизни школой. Владимир Устинов выпускался из Ленинградского СВУ в 1987-м, а первой половине нулевых работал преподавателем. Молчание о поехавшей крыше он считает замалчиванием.

«Де-факто произошло обрушение в здание, в котором только что закончен ремонт. Если это произошло в спальном корпусе с относительно небольшим снежным покровом, то, что в остальных корпусах этого здания происходит, – ставит вопрос Устинов. - Необходимо, чтобы была проведена независимая экспертиза этого здания на предмет безаварийности. Где гарантия, что не обрушится дальше: не только крыша, но и перекрытия, и погибнут дети? Требуем объяснения, в чем причина и какие меры принимаются».

На территории бывшего Константиновского военного училища Санкт-Петербургское СВУ живет с конца 2017-го. Суворовцы оставили Воронцовский дворец на Садовой и переехали в особняк на Московском. Дом изначально строился для младшего брата канцлера Российской империи, из-за чего его тоже иногда зовут Воронцовским.

Вселению суворовцев предшествовала реконструкция. В 2014-м контракт на 4,8 миллиарда рублей Главное управление обустройства войск (ГУОВ) Минобороны заключило с «Реставрационной компанией Интарсия», запасным аэродромом опального фаворита Смольного. Предполагалось, что к 1 сентября 2015-го работы будут завершены.

Но через год пришлось искать нового подрядчика. К тому времени владелец «РК Интарсия», Виктор Смирнов, закрепился в Лондоне. По состоянию на февраль 2019-го, он объявлен в международный розыск. В уголовном деле о мошенничестве фигурируют пропавшие со счетов «РК Интарсии» 1,8 миллиарда, которые были перечислены, но не освоены.

Договор с ООО «Деметра» подписали в июле 2015 года. Цена контракта — 4,1 миллиарда, а срок исполнения 3,5 года, так что формулировка «комплекс работ по завершению», скорее, формальность, а реконструкцию начинали с нуля.

Строительно-реставрационная «Деметра» на своем сайте заявляет о себе как «динамично развивающаяся компания в пределах Северо-Западного региона». На рынке с 1991 года. В портфолио Петропавловская крепость и Шуваловский дворец. В 2016-м Роман Абрамович принимал у нее Новую Голландию. Весной того же года у Контрольно-счетной палаты были вопросы к Минкульту из-за Меншиковского дворца в Ломоносове. Реставрацию объектов Минобороны начали с подготовки к столетию Кронштадтского морского собора. После Суворовского училища «Деметра» была допущена к ремонту Военной академии связи, а в 2017-м приступила к реконструкции Можайки.

Связаться с представителем компании «Деметра» «Фонтанке» не удалось. Контракт, со сроком исполнения до 31 января 2018 года, Главное управление обустройства войск заключало в рамках закупки у единственного поставщика. Процедура, как правило, не обязывает выкладывать в общий доступ условия соглашения. Но сайт госзакупок помнит, как все начиналось с «РК Интарсия», и хранит в соответствующем чертоге проект договора, согласно которому подрядчик дает пятилетнюю гарантию своей работе.

Масштаб разрушений до конца не понятен. Судя по фото, которые были сделаны «Фонтанкой» 5 февраля, кровля просела настолько, что оголилась кирпичная кладка труб. На следующей неделе в Суворовском училище ждут главу военного ведомства Сергея Шойгу. Его визит не связан с событиями 3 февраля, но, если министр выйдет во внутренний двор и пройдется по плацу, он увидит, как ему улыбается крыша.

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»