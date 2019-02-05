«Нас человек 15 было, и женщины, и дедушки». Петербуржцы рассказывают, как вызволяли из сугробов общественный транспорт

После очередного снегопада городской общественный транспорт снова массово перешёл на «ручную тягу». Маршрутку пришлось выталкивать сегодня, 5 февраля, в Калининском районе Петербурга.

В Московском районе помощь пассажиров понадобилась троллейбусу. «В 13:10 толкали троллейбус 3-го маршрута на Ленсовета в сторону Типанова, – рассказывает наш читатель Евгений. – Впервые такая поездка у меня. К сожалению, видео нет. Телефон был разряжен. Но нас человек 15 было, и женщины, и дедушки... Куда мы катимся?»

Троллейбус толкали и вчера вечером на перекрёстке проспектов Просвещения и Художников. Фотографию очевидец отправил в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: vk.com/spb_today

Там же рассказывали и показывали, как всем миром спасали автобус, буксующий на железнодорожном переезде в Кудрово.

Любопытно, что толкали автобус на этом переезде и вечером 19 января, но немного по-другому. «В прошлый раз никто не толкал, в этот раз народ дружно вышел на помощь», – отмечает Андрей.

Напомним, в середине января ГУП «Пассажиравтотранс» выразило официальную благодарность горожанам, помогавшим выталкивать из сугробов транспорт.

Легковые машины тоже массово застревают в снегу. Соцсети переполнены просьбами о помощи. А кто-то решает даже оставить всё так, как есть. Например, в Мурино на Арсенальной улице минувшей ночью человек бросил застрявшую машину посреди дороги и пошёл спать.

За сутки с 4 по 5 февраля в Ленинградской области выпало от 3 до 7 сантиметров снега. Региональные трассы чистили 457 спецмашин и 600 рабочих. От снега и наледи освободили 12 тысяч километров проезжей части региональных трасс, восемь тысяч километров обочин, сброшен 361 километр снежных валов. Дорожники задействовали «тяжелую артиллерию» — на уборку в Выборгском и Всеволожском районах вышли большие роторные снегоочистители, сообщает 5 февраля «Фонтанке» пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

На приобретение дополнительной снегоуборочной техники для региональных дорог Ленинградской области выделяется 100 миллионов рублей. Областной губернатор Александр Дрозденко согласовал выделение средств из резервного фонда правительства региона по обращению дорожного комитета.

По подсчетам Гидрометцентра, в январе в Петербурге выпало снега вдвое больше нормы. Синоптики прогнозируют новую метель.