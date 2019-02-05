«Аэрофлот»: заместитель департамента производства полётов сам сообщил в органы о взятке и не был задержан

Дело замдиректора департамента производства полётов и по совместительству главного пилота ПАО «Аэрофлот российские авиалинии» направлено в суд. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 2 апреля 2018 года тот передал 50 тысяч рублей председателю центральной врачебно-летной экспертной комиссии за положительное заключение о годности к полётам, несмотря на выявленные проблемы с сердцем.

При этом в «Аэрофлоте» опубликованную ранее информацию о задержании их сотрудника опровергают. В пресс-службе настаивают на том, что заместитель директора департамента производства полетов Анатолий Якимчук не был задержан сотрудниками ФСБ при передаче денег председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому. Более того, Якимчук продолжает работать в компании.

Уголовное дело же, по словам представителя «Аэрофлота», было возбуждено после того, как Якимчук сам в сентябре написал заявление в правоохранительные органы.

«12 октября следственный комитет возбудил на основании оперативных данных ФСБ уголовное дело, в рамках которого проверяются изложенные А. Якимчуком факты», – отметили в пресс-службе.

Эту же информацию подтверждает адвокат главного пилота.

Накануне СМИ сообщили о задержании Анатолия Якимчука. По информации РБК, за пилотом в конце декабря пришли сотрудники ФСБ. Позже его отпустили под подписку о невыезде.