Сообщения о заминировании в Москве поступали с Украины и из других стран

Авторы писем о заложенных взрывных устройствах в 70 объектах Москвы и области находятся за рубежом.

«Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины», – сообщает 6 февраля ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Взрывные устройства в столице искали в зданиях торговых центров, больниц, образовательных учреждений и даже правительства Подмосковья.

Одно из анонимных писем оказалось в распоряжении «Фонтанки». В нем неизвестные призывают «не философить» и принять меры для разминирования.

Ранее стало известно, что в Волгоград, который сегодня также подвергся анонимным сообщениям, письма с предупреждениями посылали из Бельгии.

В Петербург сообщения о минировании приходили с трех электронных ящиков в Болгарии.