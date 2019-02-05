Из-за резкого запаха газа на юго-западе Петербурга эвакуируют школу. Жалуются и жители окрестных домов

Учеников выводят на улицу из гимназии в Красносельском районе Петербурга. Об эвакуации учебного заведения в социальных сетях днем 5 февраля сообщили очевидцы. По словам горожан, детей начали вывозить из гимназии №399 на улице Добровольцев из-за запаха газа.

В учебном заведении информацию об эвакуации «Фонтанке» подтвердили. А в «Петербурггазе» отметили, что школа не газифицирована. На место отправлена бригада для отбора проб воздуха.

Между тем тревожные сигналы поступают и от жителей домов в квартале, ограниченном улицами Авангардной, Добровольцев.

«Резкий запах газа в квартирах, все жильцы на улице, до газовых служб не дозвониться», — пишут жители дома №11 по Авангардной.