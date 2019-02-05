Форвард СКА о падении Моуринью: У нас колхоз – не могут даже ковер прилить водой. Если бы он головой себе череп пробил?

Нападающий СКА Николай Прохоркин резко высказался по поводу падения футбольного тренера Жозе Моуринью после символического вбрасывания перед матчем с «Авангардом» (0:2) в Балашихе в минувший понедельник, 4 февраля.

«У нас колхоз вот этот – не могут даже ковер прилить водой. Заслуженный человек вот так позорится, падает. Если бы он головой себе череп пробил? Они выбросили ковер – и пошли. Он должен приморозиться, или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации», – заявил Прохоркин на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

Жозе Моуринью в начале 2017 года был включен УЕФА в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году. Под его руководством «Порту» становился дважды чемпионом Португалии (2002/03, 2003/04), чемпионом Лиги чемпионов (2003/04) и Кубка УЕФА (2002/03); лондонский «Челси» – трижды чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2014/15), «Интер» – дважды чемпионом Италии (2008/09, 2009/10) и победителем Лиги чемпионов (2009/10); «Реал Мадрид» – чемпион Испании (2011/12); «Манчестер Юнайтед» – победитель Лиги Европы (2016/17). В декабре 2018 года был уволен из «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является безработным.