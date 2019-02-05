«Агора»: В России за год число ограничений свободы в Интернете выросло почти в шесть раз

Несмотря на смягчение статьи 282 Уголовного кодекса об экстремизме, общий тренд ужесточения преследования интернет-пользователей в России сохранился. В 2018 году зафиксировано более 662 тысяч случаев ограничения свободы в Сети (в 2017 году — более более 115 тысяч, то есть, почти в шесть раз меньше) . Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора», опубликованном 5 февраля.

По данным аналитиков, в прошлом году 45 человек получили реальные сроки за интернет-активность, было возбуждено 384 уголовных дела (в 2017 году было 48 и 411 соответственно).

«Обвинения в экстремизме — по-прежнему наиболее массовый инструмент уголовно-правового давления. Из 45 приговоров к реальному лишению свободы за выражение мнения онлайн в 2018 году лишь один не был связан с антиэкстремистскими статьями УК», — отмечается в исследовании.

Лидерами по количеству нарушений стали Москва, Тюменская область и Хабаровский край. В этих регионах чаще всего преследовали интернет-пользователей и блокировали сайты. Петербург занял в рейтинге 17 место.

За год увеличилось число субъектов, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением. Так, в 2018 году в «красную зону» попал 41 регион (в 2017 году было 26), а также Крым.

«Прошедший год, возможно, свидетельствует о фундаментальном повороте государственной политики в сфере Интернета в попытке установить контроль над крупными субъектами, имеющими доступ к информации о пользователях и реальную возможность ограничивать распространение информации. Признав блокировки на уровне интернет-провайдеров неэффективными и осознав репутационные риски, которые несет массовое уголовное преследование рядовых пользователей, российские власти надеются контролировать Интернет, вынудив к сотрудничеству крупные сервисы и монополизируя рынок доступа в Интернет», — говорится в докладе.