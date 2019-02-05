Менеджеры «Рив Гош» гуляют после обеда на Митрофаньевском шоссе из-за эвакуации

Сотрудники одного из офисов сети магазинов «Рив Гош» эвакуированы в Адмиралтейском районе Петербурга. Около сотни сотрудников вынужденно вышли на послеобеденную прогулку после 13:00. Фото гуляющих опубликовано в соцсетях.

Эвакуация прошла в доме 2, корп. 9, лит. В, на Митрофаньевском шоссе. При этом, как рассказали «Фонтанке» в одном из офисов, выйти пришлось не всем, а только менеджерам «Рив Гош». О причинах тревоги пока не сообщается. Известно лишь, что кинологи с собаками на место пока не выезжали.

Ранее, предположительно из-за анонимного звонка, эвакуация прошла в бизнес-центре на 10-й Красноармейской. На месте работала полиция и сотрудники Росгвардии.

Тем временем Москву и Волгоград накрыла очередная волна писем с угрозами. Эвакуированы более 50 зданий. В редакцию «Фонтанки» попал текст послания, который сегодня читают в торговых центрах и административных зданиях.