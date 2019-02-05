По году за каждый патрон. Оправданному за полицейскую бойню в Петербурге просят 2 года колонии

Санкт-Петербургский горсуд провёл прения по делу о расстреле на Муринской дороге бойцов транспортного ОМОН и хищении 24 млн рублей. Считавшегося организатором Аркадия Нусимовича обвинение просит отправить в колонию по единственному эпизоду, устоявшему после вердикта присяжных.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", 5 февраля прокурор просила оправдать Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна в бандитизме, убийстве, покушении на убийство, махинациях с VIN-номерами и разбое. Все трое просили суда присяжных и не прогадали. Коллегию не устроили доказательства прокуратуры. Доказанным сочли только хранение двух патронов, которые нашли при обыске в квартире Нусимовича.

Сторона обвинения просит за это 2 года колонии-поселения без штрафа и с учётом времени под стражей.

Защита настаивает на прекращении уголовного дела в связи с малозначительностью: патроны лежали на столе и не предназначались к использованию.

"Два года за натюрморт. Они у меня лет десять лежали, оружия не было никакого", – заявил Нусимович.

Обвинение настаивает, что в 2015 году Нусимович узнал о халтуре омоновцев, которые с 2014 года на служебном транспорте подрабатывали теневыми инкассаторами и перевозили крупные суммы на объекты компании «Центр долевого строительства», и создал вооружённую группу. Развозка закончилась печально: 4 декабря 2015 года замкомандира ОМОН подполковник Анатолий Яблоков и прапорщик Сергей Барканов были расстреляны на Муринской дороге.

Яблоков сгорел, Барканова потушили и спасли, 24 млн пропали. Следствие называет Нусимовича вдохновителем, Левинского – стрелком. Геворкян, как предполагается, был водителем и поджег служебный УАЗ. Выживший Барканов в подсудимых нападавших не признал.

Бывшего командира ОМОН транспортного МВД по Северо-Западу Дмитрия Хистяева, знавшего о подработке подчинённых, ранее приговорили к штрафу.

Приговор Нусимовичу, Геворкяну и Левинскому огласят в пятницу, 8 февраля.