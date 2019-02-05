Смольный покидает чиновник, ответственный за строительство метро. Он уходит по собственному желанию

Заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Михаил Королев, отвечающий за вопросы строительства метро, покинет свой пост. Эту информацию «Фонтанке» 5 февраля подтвердили в ведомстве.

Как объяснили в комитете, 28 февраля у Королева заканчивается контракт. Ему предложили продолжить сотрудничество, но он отказался. Прокомментировать причины своего ухода чиновник не смог, сославшись на занятость. Напомним, что на должность зампредседателя КРТИ Михаил Королев был назначен в марте прошлого года.

Он пришел на смену Михаилу Цалко, который был уволен после критики ушедшего в декабре прошлого года вице-губернатора Игоря Албина. Предшественник Королева сменил Смольный на правительство Нижнего Новгорода.

Напомним, что в последние месяцы ситуация со строительством метро резко ухудшилась: стало известно о срыве сроков на фиолетовой, оранжевой и коричневой линиях метро, а также о многочисленных проблемах на «Новокрестовской» и «Беговой». Отношения между «Метростроем», который занимается созданием подземки, и городскими властями обострились настолько, что 21 января Смольный разорвал почти все контракты с компанией, после чего власти заявили о поиске нового подрядчика и даже о предварительных договоренностях с некоторыми компаниями.

Однако 1 февраля, когда уже можно было объявить конкурс, Смольный заявил о том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал «Метрострою» еще один шанс. В качестве официальной причины своего решения власти назвали обращение ветеранов и рабочих.