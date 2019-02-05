У Mercedes GLC и C-класса нашли проблемы с ПО. В России отзывают больше 7 тысяч автомобилей

Представительство марки Mercedes-Benz в России АО «Мерседес-Бенц РУС» объявило об отзыве 7011 автомобилей. На них нужно обновить программное обеспечение.

Как сообщает 5 февраля пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали автомобили моделей Mercedes-Benz C-класса и GLC, которые были проданы в России с 2017 по 2018 год. У них на центральной консоли может неверно отображаться статус подушки безопасности переднего пассажира.

В дилерских центрах на попавших под отзыв «Мерседесах» актуализируют программное обеспечение головного устройства Audio 20 для устранения ошибки. Работы выполнят бесплатно. Проверить, попал ли автомобиль в список отзываемых, можно, сверив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта.

В конце января 2019 года Mercedes отзывал в России 8 микроавтобусов Sprinter. У них обнаружились проблемы с открыванием дверей.