Смотрите только первые 20 минут. Про хорошее и плохое в фильме «Т-34»

18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -2
$ 65.57р
74.91р
14:05 05.02.2019
Расширенный поиск

Особое мнение / Андрей Константинов

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Арсений Афиногенов
Борис Кузнецов
Борис Подопригора
Вадим Клювгант
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владимир Яковлев
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Грачева
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Мария Элькина
Михаил Амосов
Михаил Бродский
Михаил Веллер
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Ника Стрижак
Никита Явейн
Николай Буров
Николай Нелюбин
Оксана Дмитриева
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Андрей Константинов
Директор АЖУРа, писатель
05.02.2019 13:23
Печать

Смотрите только первые 20 минут. Про хорошее и плохое в фильме «Т-34»

Я выполнил свой обет ходить в кино 1 января. Посмотрел фильм «Т-34». С одной стороны, я не жалею, что посмотрел его. У меня нет того раздражения, которое было после «Викинга». В том числе и потому, что «Т-34» существенно покороче. И история попроще.

Вообще, этот фильм стоит посмотреть многим – ради первых 20 минут, когда под Москвой идет бой одного нашего против роты немецких танков под командованием аса-танкиста. Это сделано очень прилично. На большом накале. И технически интересно. 

На этом, похоже, все и заканчивается. И это одна из серьезных сценарных ошибок – кульминация не на месте. Слишком  круто в этом фильме взяли разбег, если такая заявка в начале, то напряжение должно нарастать к концу. А этого нет. Сценарий же как формула, в нем все должно быть гармонично. 

Бой заканчивается тем, что немецкий негодяй-танкист ранит в спину нашего лейтенанта. Тот попадает в плен. Проходит два с лишним года. Лейтенант пытается из лагерей бежать. Его пытаются истязать. Но до конца доистязать не могут. И тут в голову немецкого танкиста, доросшего уже до штандартенфюрера, приходит светлая идея: создать из наших пленных танковый экипаж, посадить на тридцатьчетверку, чтобы немецкие танкисты  на полигоне учились уничтожать танки противника.

Был советский фильм с похожим сюжетом – черно-белый такой. Там в конце, естественно, все погибли – потому что ну вырвался танк на свободу, и что дальше? Пронзительный был, хороший советский фильм.

В «Т-34» даже какие-то заимствования авторы себе из той картины позволяют, что не самый большой грех. Но дальше у них начинаются несуразности. 

У наших танкистов оказываются снаряды – потому что немцы не стали вынимать из «Т-34» трупы танкистов. А наши пленные в танк залезли, увидели, что в нем еще и снаряды остались. И вот они эти снаряды выносят вместе с трупами, зарывают их в землю вместе с телами, чтобы потом эти снаряды отрыть… Это все напоминает Бэтмена. Но это же совсем другое кино!

В «Т-34» сценарист и режиссер – одно и то же лицо. И мне хочется сказать этому человеку и пароходу: друг, режиссер и сценарист – это совсем разные профессии, они предполагают разное видение. Сочетать, конечно, можно, если ты Юлий Цезарь, но и Цезарь плохо закончил. 

Понятно, что создатели фильма захотели в кадр красивую женщину, которая непременно должна где-то оголить бедро. Конечно, таковая находится в этом концлагере – она там переводчиком служит. Говорят, что актриса, сыгравшая эту даму, – невеста артиста, исполнившего тут главную роль. Я рад за молодых. Есть только один момент – немцы не брали наших женщин в плен. 

Они их не брали никогда и ни при каких обстоятельствах, никаких женских лагерей не существовало. Потому что была прямая директива: женщин в плен не брать. Их зверски мучили, насиловали и расстреливали. Вот у Алексиевич в книге «У войны не женское лицо» есть история, там врач-военная вспоминает, как у них медсестричка попала в плен.  Через день отбили деревушку. И нашли эту девушку. Она описывает это так: у нее были выколоты глаза, отрезана грудь, ее посадили на кол, ей было 19 лет, она была очень красивая.

Это нас любят корить за то, что наши дедушки насиловали немок, когда мы вошли в Германию. Насиловали, наверное, а потом кормили. Хотя скорее наоборот. Но я не слышал, чтобы кого-нибудь сажали на кол.

Но вернемся к фильму. Между этой девушкой-переводчицей и главным героем возникает любовь. Дальше начинается соревнование между нашим экипажем с 6 снарядами и этим танкистом-штандартенфюрером СС. И наши выигрывают со счетом 17:0. В конце  – хеппи-энд.  

Я не против хеппи-эндов. Я против того, чтобы в балаган все превращать. Тема этого не предполагает.

И что меня еще очень сильно кольнуло – почти в самом конце есть сцена, где на мосту зависает танк этого эсэсовца. Качается, вот-вот упадет. И понимая, что погибает,  фашистская гадина протягивает руку нашему воину. Как солдат солдату. И наш парень, семь раз бежавший из плена, на котором живого места не осталось, пожимает эту руку. После чего штандартенфюрер и улетает в пропасть. 

Тут товарищ Мединский сказал, что кто чего не понимает в этом фильме, тот чудак на букву «м».  Я вот не понимаю этого рукопожатия – может, вам такое нравится, товарищ Мединский?  Мне такое не нравится совсем.  Потому что не может быть никакого примирения с СС. Или это сделан какой-то примиренческий жест в сторону Европы, которая погрязла в русофобии. Вы хотите показать, что открыты к диалогу? Или рассчитываете на прокат в Берлине?

И все же при всех моих претензиях – при очень слабой сценарной работе, при том, что нельзя мешать жанры – невозможно из боевика переходить в мелодраму и обратно, этот фильм стоит посмотреть. Ради первых 20 минут фильма – стилистически точных. 

А то, что идет дальше, можно и пропустить – все эти гэги с немками, падающими в обморок, когда они видят наш танк. Я не против  гэгов, юмора много и в фильме «В бой идут одни старики». Но тут юмор на уровне «Камеди клаба».

И последнее. Я вовсе не хочу, чтобы в конце непременно все погибали. Но ложным героизмом и ложным победительством очень легко оскорбить мертвых. Они нас не оставят в беде, как пел Высоцкий, если мы не будем из всего делать американский комикс. Комикс – для неглубоких. А мы глубокие. Если мы переходим к комиксу, то мельчаем. А я не хочу, чтобы исчезала глубина. 

Андрей Константинов

Новости компаний
Setl City
05.02.2019 12:50

Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group приступил к строительству 8-й очереди жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В составе новой очереди – пять корпусов высотой 13-25 этажей и наземная 6-этажная автостоянка площадью 19,6 тыс. кв. м.
ГК «Эталон»
05.02.2019 11:36

ЖК «Эталон на Неве» и «Охта Хаус» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы «Эталон на Неве» и «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получили аккредитацию СМП Банка.
ГК «КВС»
05.02.2019 11:30

Три месяца бесплатных занятий для Вашего ребенка

Вы уже живете в «Ясно.Янино» и мечтаете о том, как организовать досуг своему ребенку? Теперь у вас есть возможность получить сертификат на 10 000 рублей в современный детский клуб «Цветы жизни» бесплатно*.
предоставлено ООО "ТД "Чижик"
05.02.2019 11:17

Торговый дом "Чижик- Пыжик" запустил продажи сувениров в Петербурге

Петербургский торговый дом "Чижик - Пыжик", производитель уже полюбившихся горожанам и туристам крекеров и конфет под одноименной маркой, начал продажи сувенирных "Чижиков". Птичка, приносящая удачу, теперь может порадовать не только жителей Северной столицы, но и каждого гостя города.
АО «Строительный трест»
05.02.2019 10:41

«Строительный трест» вдвое увеличил продажи на загородном рынке

В 2018 году компания «Строительный трест» увеличила объем продаж в своих загородных проектах на 50% по сравнению с показателями 2017 года, сумма сделок в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе достигла 280 млн рублей.
«Главстрой Санкт-Петербург»
05.02.2019 10:33

Александр Скорик назначен директором по организационному развитию «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения – дирекции по организационному развитию. Руководителем структуры, которая дополнительно повысит качество и эффективность работы компании, назначен Александр Скорик.
depositphotos.com
05.02.2019 10:00

За превышение скорости водителям такси ограничат доступ к заказам

Яндекс.Такси внедрил автоматический мониторинг скорости движения машин.
«Аквилон Инвест»
04.02.2019 17:24

Новинки от застройщиков: квартирный кэшбэк

Покупателям недвижимости в Петербурге представили новую опцию: кэшбэк. Протестировать ее в феврале намерен холдинг «Аквилон Инвест». В компании обещают, что клиенты смогут получить кэшбэк до 270 тысяч рублей, а после потратить их по своему усмотрению.
ПАО «Группа ЛСР»
04.02.2019 15:23

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в «Новой Охте» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» расширила предложение в своих проектах «Цветной город» и «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Группа компаний «ЦДС»
04.02.2019 15:13

Открыта продажа машино-мест в ЦДС «Новое Янино»

Стартовали продажи машино-мест в жилом комплексе ЦДС «Новое Янино». Стоимость парковочного места начинается от 208 тыс. руб.
ГК «Эталон»
04.02.2019 11:23

Группа «Эталон» заключила сделку по проектному финансированию на 18,8 млрд рублей

Сбербанк и Группа «Эталон» заключили рамочное соглашение о проектном финансировании проекта ЖК бизнес-класса в Москве.
МЕГА Парнас
04.02.2019 10:53

МЕГА Парнас запускает новый культурно-образовательный проект «Модные субботы»

Раз в месяц пространство Scandinavian в МЕГЕ Парнас будет трансформироваться в культурно-образовательный центр. В рамках этого проекта гости торгового центра и поклонники fashion-индустрии смогут прослушать лекции, побывать на паблик-токах, поучаствовать в мастер-классах, посвящённых моде, и познакомиться со скандинавскими традициями.