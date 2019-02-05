Снегоуборщики на приколе, горячие линии заняты, на работу едем по 4 часа: новая порция заметенных улиц Петербурга

Как снегопад накрыл улицы Петербурга, так и читатели «Фонтанки» завалили редакционную почту снимками снежного хаоса, который сковал Северную столицу. Большинство из писем мы взяли в текстовую трансляцию, которую вели весь день, — ее можно посмотреть здесь. А все жалобы, которые пришли нам ночью и утром, мы собрали в свежей подборке.

Кратко резюмируя впечатления горожан, можно сказать, что «особый регламент» уборки, введенный Смольным, и привлечение «всех сил, которые есть», ситуацию не исправили. Город превратился в один большой сугроб, и жителям пришлось самим браться за лопаты.

Читатель Роберт рассказал о снеге на Итальянской улице от Фонтанки и далее. И откровенно заметил, что не нашел убранной улицы, кроме Невского проспекта в центре.

читатель «Фонтанки» Роберт



Юрий прислал Амбарную улицу и заваленную снегом парковку у гостиницы «Москва». «Видимо, вывезут, когда в "Москве" будет очередное официальное или неофициальное мероприятие наших чиновников», – констатировал он.

Аналогичная ситуация на улице Шателена, на которой теперь не разъехаться. И на Политехнической, по которой довозят людей до одноименного метро и обратно, так как станция «Академическая» закрыта на ремонт. Из-за этого людям приходится тратить на дорогу до работы по 4 часа – два утром и два вечером.

читательница «Фонтанки» Екатерина

Читательница «Фонтанки» Ирина

Читатель Николай рассказал, что набережная Адмиралтейского канала не убиралась больше трёх недель. У домов 7 и 9 жители были вынуждены самостоятельно очищать тротуар от свежевыпавшего снега. Но лед расколоть они не в состоянии. При этом в выходные там очень много посетителей Новой Голландии. Улицу Радищева также, как пишут, не чистили месяц. У метро «Чернышевская» наледь прямо перед входом в вестибюль.

читатель "Фонтанки"

При этом дозвониться до коммунальщиков жители не могут. Читатель «Фонтанки» Егор рассказал, что ни один телефон горячей линии комитета по благоустройству не работает.

«Всё время занято уже несколько дней подряд. т. 576-14-83 и 314-60-13. Хотя они указаны как многоканальные. Скорее всего, они отключены. Не работает телефон горячей линии АО "Коломяжское", отвечающего за уборку улиц, т. 430-23-11. В администрации Выборгского района соединить с каким-либо сотрудником отказались, отправив туда же, в комитет. По телефону 004 дозвониться тоже невозможно – все операторы заняты», – рассказал мужчина.

Тут же нашлись фото заметенной снегом техники, которой так не хватает на городских улицах вообще, и в частности в Калининском районе.

«Городские власти не нашли ничего лучшего, как вывести из строя по причине банкротства основное дорожное предприятие ГУДСП ныне АО "Гражданское", на протяжении многих лет занимавшееся уборкой Калининского района. Теперь вся уборочная техника, купленная за многие годы и в большинстве состоящая из новой импортной, стоит на приколе мёртвым грузом в залоге банка, а неубранный район представляет печальное зрелище», – констатировал читатель «Фонтанки» Дмитрий.