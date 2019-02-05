«Солярис» на Обуховской Обороны раскрошил встречный «Вольво»

Серьёзное ДТП произошло утром 5 февраля в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 10:10 на проспекте Обуховской Обороны, 45, по предварительной версии, 40-летний мужчина на «Хёндэ Солярисе» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Вольво С80». Водитель «Вольво», 31-летний мужчина, был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД уточняет, что у пострадавшего диагностировали шок первой степени и подозрение на перелом таза.

«Причина ДТП стара, как декабрьский снег в Петербурге. Гонял без соблюдения погодных условий и состояния проезжей части. Тот самый пункт 10.1 ПДД РФ», – отмечает «Инспектор».

«Солярис» занесло, и полетел в «Вольво», – рассказывает очевидица Вероника в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «В «Хёндэ» сработали обе подушки, в «Вольво» водитель-мужчина, надеюсь, просто без сознания», – пишет Арина, проезжавшая мимо места аварии.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.