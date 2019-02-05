ФАС нашла виновных в прошлогоднем подорожании бензина. Скачок вызвал сговор двух трейдеров на торгах

Резкий рост цен на топливо, который произошел весной 2018 года, мог быть вызван сговором трейдеров на торгах. Об этом 5 февраля сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Андрея Цариковского.

По его словам, в настоящее время ведомство подозревает двух игроков рынка и планирует возбудить против них дело. Речь идет о крупных компаниях, но о каких именно — не сообщается. По мнению ведомства, они могли оказывать влияние на биржевые цены, из-за чего впоследствии менялась и товарная цена.

По данным Росстата, в 2018 году бензин в России по итогам 2018 года подорожал на 9,4%. Наиболее стремительно цены на топливо росли весной.